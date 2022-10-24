NASA запускатиме зонди прямо в Марс, але робитиме це так, щоб вони вціліли

Протягом багатьох років NASA використовувала тонни механізмів, від гігантських подушок безпеки і парашутів до реактивних ранців, щоб змусити свої марсоходи м'яко приземлятися на поверхню Марса. Тепер агентство планує випробувати абсолютно новий підхід, який передбачає навмисне зіткнення космічного апарату з марсіанською поверхнею.

Для цього агентство працює над спеціальною захисною оболонкою, яка працюватиме за принципом "зони зминання". Саме це явище гарантує безпеку пасажирів автомобіля під час зіткнення.

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Як зазначає Лабораторія реактивного руху NASA (JPL) у своєму блозі, вчені працюють над концепцією експериментального посадкового пристрою, який вони називають Simplified High Impact Energy Landing Device, або скорочено SHIELD (з англійської "Щит") – розумний пристрій, який може дозволити нам відправляти марсоходи в ще більш підступні райони Червоної планети.



Випробувальний макет SHIELD / Фото NASA

Зона зминання

SHIELD, як зазначає JPL, "буде використовувати подібну до гармошки розбірну основу, яка діє як зона зминання автомобіля і поглинає енергію жорсткого удару".

Щоб випробувати новий підхід, NASA скинуло електроніку зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину з вежі у повнорозмірному макеті SHIELD, який має вигляд перевернутої піраміди, що складається з металевих кілець. Експеримент був, за словами представників JPL, "приголомшливим успіхом".

Єдине обладнання, яке було пошкоджене, – це деякі пластикові компоненти, про які ми не турбувалися,

– зазначив у повідомленні керівник проекту SHIELD Лу Гірш.

Демонстрація роботи макета SHIELD: дивіться відео

Майбутнє SHIELD

Використання цієї технології, на думку JPL, може зробити посадку на Марс набагато дешевшою "шляхом спрощення виснажливого процесу входу, спуску і посадки" – і може відкрити двері для більшої кількості можливостей посадки на безплідну планету.

Нагадаємо, що зараз зонди сідають на марс із застосуванням низки обладнання, серед яких майже фантастична технологія "Небесний кран". Спеціальна платформа фактично зависає над поверхнею Червоної планети і на спеціальному крані спускає зонд на безпечну висоту, після чого вантаж від'єднується. На самому зонді надуваються спеціальні пом'якшуючі подушки, які дають змогу м'яко посадити космічний апарат на жорстку поверхню кам'янистого Марсу.

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У NASA розраховують, що за допомогою системи SHIELD вдасться відправити зонди у важкодоступні місця Марсу, де раніше висадка обладнання була фактично неможливою через особливості поверхні. Це дасть змогу дослідити більше важкодоступних регіонів планети та отримати більше корисної інформації про це небесне тіло.

Слід також зауважити, що з SHIELD відкривається значно ширше коло планет та супутників, куди можна просто зажбурнути космічний апарат не турбуючись про його стан у процесі приземлення. Від успіху цього нового методу захисту апаратів може залежати чимало нових відкриттів, тож за цим проєктом точно буде цікаво спостерігати, хоч до моменту його реального застосування може пройти десятиліття.