Еволюція в дії: щось цікаве відбувається з жабами в Чорнобилі

Чорнобиль добре відомий як місце наймасштабнішої в історії аварії ядерного реактора. Але після катастрофи 1986 року він став одним з найбільших природних заповідників у Європі – і в межах його зони відчуження жаби зараз демонструють, наскільки унікальною є ця територія.

Група іспанських дослідників-зоологів написала у виданні The Conversation, як їх заінтригували дивні чорні жаби, знайдені поблизу зони відчуження, адже зазвичай ці тварини мають ошатний салатовий колір.

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У 2016 році, після того, як було знайдено першу смагляву амфібію, команда з іспанського Університету Ов'єдо та біологічної станції Доньяна вирішила дослідити східну деревну жабу. Вони виявили, що зараз тварини в заповіднику мають спектр забарвлення від темно-чорного до світло-зеленого, як показують знімки дослідників.



Спектр забарвлення східної деревної жаби у Чорнобилі / Фото Germán Orizaola/Pablo Burraco, CC BY-SA

Зоологи розповіли, що вони виловили 200 самців східних деревних жаб, відомих як жаби "Святого Антонія" або "Сан-Антоніо", з 12 окремих племінних ставків "уздовж широкого градієнта радіоактивного забруднення".

Вони виявили, що за 36 років після трагічної аварії на Чорнобильській АЕС східні деревні жаби в регіонах, що оточують нині покинутий ядерний реактор, схоже, зазнали свого роду швидкої еволюції, яка змусила їх виробити більше меланіну, щоб протистояти підвищеному і тривалому випромінюванню від катастрофи.

Як пишуть дослідники Герман Орізаола і Пабло Буррако у своїй статті в журналі Conversation, яка базується на результатах, опублікованих нещодавно в журналі Evolutionary Applications, вони вважають, що темношкірі жаби, які зазвичай є генетичною меншістю, були краще захищені від радіації, що виникла внаслідок аварії, завдяки більшій кількості меланіну в їхній шкірі. Своєю чергою, вони більш успішно розмножувалися, створюючи все більше і більше темно забарвлених деревних жаб.



Забруднена територія в межах Чорнобильської зони відчуження / ArcticCynda

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За словами дослідників, ми спостерігаємо, як на наших очах відбувається природний відбір. Це дуже круто.

З моменту аварії пройшло понад десять поколінь жаб, і класичний, хоча і дуже швидкий, процес природного відбору може пояснити, чому ці темні жаби зараз є домінуючим типом в Чорнобильській зоні відчуження,

– пишуть дослідники.

Дослідники, які також у 2019 році детально описали дивовижне біорізноманіття Чорнобильського регіону, додали, що вони "сподіваються, що нинішня війна в Україні скоро закінчиться", оскільки вона зі зрозумілих причин перешкоджає науковим дослідженням у регіоні.