Схоже для NASA одного фото було недостатньо. Тому команда місії InSight об'єднала кілька фотографій сходу сонця InSight у коротке відео світанку на Червоній планеті та опублікувала його у твітері.

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Фото світанку на Марсі зроблене InSight / Фото NASA

Трохи про InSight

InSight – це стаціонарний марсіанський посадковий модуль, призначений для вивчення марсотрусів і внутрішньої частини Червоної планети. Посадковий модуль приземлився в районі Елізіум-Планітія на Марсі в листопаді 2018 року і зараз перебуває у розширеній фазі після завершення своєї основної місії тривалістю один повний марсіанський рік (близько 687 земних днів) з вивчення Червоної планети.



Зонд NASA InSight / Фото NASA

У січні потужна буря на Марсі змусила InSight перейти в захисний "безпечний режим", коли його сонячні батареї не змогли генерувати достатньо енергії для виконання своєї наукової місії. За словами представників NASA, роботу посадкового модуля було відновлено до 15 лютого.

Зараз очікується, що InSight продовжить свою наукову місію на Марсі влітку та остаточно завершить свою місію у грудні, заявили представники NASA.