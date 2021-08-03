Пентагон навчив штучний інтелект GIDE "передбачати майбутнє" на кілька днів вперед

Технології на базі штучного інтелекту приховують величезний потенціал, тож не дивно, що їх намагаються використати військові. Так, північне командування збройних сил США нещодавно закінчило випробування в рамках експерименту GIDE з глобального інформаційного домінування. Їм вдалося створити систему на базі ШІ, яка може передбачати розвиток подій на кілька днів вперед.

Як військові збираються застосовувати нову технологію

За інформацією джерел знайомих із ситуацією, застосування нової технології на базі ШІ застосують для серйозних змін в стратегії при проведенні військових і урядових операцій. Система GIDE на основі машинного навчання здатна відстежувати найменші зміни даних, що вказують на можливість появи будь-яких проблем, в режимі реального часу.

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Як це працює

Наприклад, якщо супутникові знімки фіксують підготовку відплиття з порту підводного човна будь-якої ворожої країни, то ШІ-алгоритм відзначить цей факт, припускаючи, що човен, швидше за все покине місце стоянки. Військовим аналітикам потрібні були б години або навіть дні, що прочесати всю інформацію і помітити ці зміни, тоді як система GIDE справляється з цим завданням за секунди.

Переваги використання ШІ-системи, здатної з високою точністю прогнозувати подальші події, очевидні. Замість того, щоб просто реагувати на події і покладатися на вже застарілі дані, Пентагон міг би робити попереджувальні кроки, наприклад, при проведенні військових операцій.

Випробування системи GIDE

Передбачається, що системабуде корисною і в цивільних цілях, але для чого саме її планується використовувати, поки невідомо.

Останній експериментальний тест системи GIDE 3 був наймасштабнішим. Американські військові використовували всі доступні канали отримання даних, починаючи від розвідки і закінчуючи інформацією, отриманою з цивільних джерел.

Відзначається, що застосовані технології не є абсолютно інноваційними, але саме в рамках цього проєкту вони були об'єднані разом.

Коли військові планують застосувати систему GIDE "в полі"

Згідно з наявними даними, практичне використання системи GIDE військовими може початися вже зовсім скоро. Передбачається, що наступний масштабний тест пройде під час глобальних військових навчань, які заплановані на весну 2022 року.