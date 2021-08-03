Як військові збираються застосовувати нову технологію
За інформацією джерел знайомих із ситуацією, застосування нової технології на базі ШІ застосують для серйозних змін в стратегії при проведенні військових і урядових операцій. Система GIDE на основі машинного навчання здатна відстежувати найменші зміни даних, що вказують на можливість появи будь-яких проблем, в режимі реального часу.
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Як це працює
Наприклад, якщо супутникові знімки фіксують підготовку відплиття з порту підводного човна будь-якої ворожої країни, то ШІ-алгоритм відзначить цей факт, припускаючи, що човен, швидше за все покине місце стоянки. Військовим аналітикам потрібні були б години або навіть дні, що прочесати всю інформацію і помітити ці зміни, тоді як система GIDE справляється з цим завданням за секунди.
Переваги використання ШІ-системи, здатної з високою точністю прогнозувати подальші події, очевидні. Замість того, щоб просто реагувати на події і покладатися на вже застарілі дані, Пентагон міг би робити попереджувальні кроки, наприклад, при проведенні військових операцій.
Випробування системи GIDE
Останній експериментальний тест системи GIDE 3 був наймасштабнішим. Американські військові використовували всі доступні канали отримання даних, починаючи від розвідки і закінчуючи інформацією, отриманою з цивільних джерел.
Відзначається, що застосовані технології не є абсолютно інноваційними, але саме в рамках цього проєкту вони були об'єднані разом.
Коли військові планують застосувати систему GIDE "в полі"
Згідно з наявними даними, практичне використання системи GIDE військовими може початися вже зовсім скоро. Передбачається, що наступний масштабний тест пройде під час глобальних військових навчань, які заплановані на весну 2022 року.