Нагадаємо, Росія запустила військовий супутник "Космос-2555" для Міністерства оборони 30 квітня з космодрому Плесецьк. Однак майже одразу стало ясно: щось пішло не так. Він не зміг втримати орбіту і почав зближуватися з Землею.

Цікаво Z значить провал: найновіший військовий супутник Росії може згоріти в атмосфері Землі

Що відомо

Як тепер стало відомо, учора вранці, 18 травня, він остаточно зійшов з орбіти й згорів в атмосфері, так і не зумівши зробити ніяких орбітальних маневрів.

Що цікаво, повідомив про це не Роскосмос, а командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

"Корисне навантаження "Космос-2555", запущене в ході випробувальної місії "Ангара-1.2" минулого місяця, повернулося сьогодні вранці, 18 травня, після невдалої спроби зробити будь-які маневри на орбіті. SpaceTrack повідомляє про повторний вхід між 0116 і 0230 UTC", – написав у своєму твітері астроном Джонатан МакДоуелл.

Дані про вхід супутника в атмосферу підтверджують численні приватні спостерігачі за супутниками й астрономи.

Свого часу глава Роскосмосу Дмитро Рогозін широко розрекламував цю місію, заявивши, що на корпус ракети нанесено літеру Z – головний символ російського вторгнення в Україну. Після запуску відомство повідомляло про успішний вихід на цільову орбіту. Однак, схоже, поспішили.

Що цікаво, Росія не каже, що саме запустила на орбіту, призначення супутника невідоме. За чутками це може бути військовий супутник оптичної розвідки серії "Розбіг", який потенційно допоміг би окупантам у війні проти України. Э й інша версія. Після того, як Джонатан МакДоуелл зробив свою публікацію в твітері, його запитали в коментарях: "Чи є підтвердження, що це збій і що це не було зроблено спеціально?"

Ні, все ще можливо, що це був просто макет,

– відповів учений.

Хай там як, але російський металобрухт уже згорів у атмосфері, не залишивши після себе космічного сміття.