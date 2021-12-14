Щось нове: OPPO показала моноокуляри Air Glass, стилізовані під крило цикади

Компанія OPPO представила моноокуляри Air Glass, стилізовані під крило цикади й оснащені мікропроєктором Spark. Майбутню новинку анонсували на конференції INNO DAY 2021.

Моноокуляри оснащені технологією так званої допоміжної реальності, Micro LED та індивідуальним дифракційним оптичним дисплеєм. Користувач може керувати OPPO Air Glass за допомогою дотику, голосу, рухів голови та рук, що забезпечує швидкий і легкий доступ до потрібної інформації.

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Допоміжна реальність – що це таке

Завдяки пандемії цифрова трансформація прискорила та принесла технології розширеної реальності (XR). Це поняття об'єднує віртуальну реальність (VR), доповнену реальність (AR), змішану реальність (MR) та допоміжну реальність (aR).

Допоміжна реальність дещо схожа на доповнену, однак її випадку не передбачається повного занурення. У полі вашого зору знаходиться проєкційний дисплей, і ви можете переглядати вміст, але мета користувацького досвіду не полягає в тому, щоб забезпечити відстеження об’єктів, накладання їх на реальний світ, демонстрацію 3D-візуалізацій тощо.

aR призначена для надання попередньої інформації, тексту, діаграм, зображень, щоб допомогти користувачеві зрозуміти, що потрібно зробити в будь-який момент часу, і покращити обізнаність людини про ситуацію. Це робить технологію найбільш підходящою для робочих завдань, а не розваг. Така взаємодія не передбачає обов'язкового використання жестів, розмахувань руками, взаємодії з окремими маніпуляторами, рукавичками та джойстиками, а дозволяє обійтися лише голосом.

Характеристики OPPO Air Glass

Новинка виконана у дизайні монокля.

Конструкція лінзи стилізована під крило цикади й суттєво відрізняється від традиційних закруглених лінз в окулярах.

OPPO обіцяє вагу Air Glass менше, ніж 30 грамів.

Об’єктив закріплений у легкій тонкій оправі, що містить усі необхідні компоненти, зокрема й платформу Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

Каркас Air Glass виготовлений за технологією СNC.

Створений ОРРО мікропроєктор Spark оснащений світлодіодами Micro LED та п’ятьма високопрозорими скляними лінзами.

Дисплей здатен працювати у двох режимах: із 16 та 256 градаціями яскравості. Це дає змогу досягти показників яскравості до 1400 ніт і гарантує чітке зображення за різного освітлення.



Моноокуляри OPPO Air Glass / Фото OPPO

OPPO Air Glass орієнтовані на широкий спектр користувачів, зокрема й на людей із порушеннями рефракції, як-от короткозорість і гіперметропія.

Новинка має два типи оправи: сріблясту напівоправу та чорну повну оправу. Обидва кольори доступні у двох розмірах.

OPPO Air Glass можна керувати за допомогою додатка Smart Glass на годиннику OPPO Watch 2 чи будь-якому смартфоні OPPO з версією ColorOS 11 і вище. Гаджет підтримує чотири інтуїтивно зрозумілі методи взаємодії: дотик, голос, рухи рук і голови.

з версією ColorOS 11 і вище. Гаджет підтримує чотири інтуїтивно зрозумілі методи взаємодії: дотик, голос, рухи рук і голови. Коли Air Glass підключені до OPPO Watch 2, власники гаджета можуть використовувати рухи рук для підтвердження, скасування та перемикання програм.

Крім того, окулярам доступний новий спосіб взаємодії: вони розпізнають рухи голови. Так, плавне кивання або похитування головою може відкривати та, відповідно, закривати сповіщення.

Моноокуляри OPPO Air Glass / Фото OPPO

Виробник обіцяє великий набір доступних додатків та функцій, як от "Погода", "Календар", "Здоров’я", "Телесуфлер", "Переклад" і "Навігація".

Телесуфлер, наприклад, за допомогою адаптивного текстового дисплея допоможе полегшити виступи із презентаціями та зі сцени.

На ринку OPPO Air Glass з’являться на першому кварталі 2022 року в чорному та білому кольорах. Поки що відомо лише про продажі в Китаї.