Звісно ж, найкращою порадою в цьому випадку було би просто вимкнути телефон до моменту, коли він знадобиться, однак не завжди це може бути доречним. В таких випадках корисними будуть декілька наступних дій.
Цікаво Яку техніку потрібно мати з собою на випадок відсутності електроенергії
Рекомендації
- Перш за все одразу ввімкніть режим енергозбереження, скільки б не залишалось заряду. Більшість смартфонів мають спеціальні додатки, які називаються "Безпека" або подібним чином. Оберіть функцію, яка відповідає за живлення, батарею тощо. Вона дозволить вам закрити непотрібні в цей момент фонові додатки, які саджають акумулятор.
- Відключіть непотрібні функції. Наприклад, Bluetooth, NFC, GPS тощо.
- Якомога рідше вмикайте екран. Зменште до мінімуму використання соцмереж без нагальної потреби.
- Встановіть енергоефективні налаштування екрана: зменшіть частоту оновлення (багато сучасних смартфонів підтримують частоту до 120 герців, які підвищують енергоспоживання), увімкніть нічний режим, який затемнить інтерфейс, зменшіть яскравість до комфортного мінімуму, вимкніть автообертання.
- Видаліть не критичні для вас додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування – Батарея – Використання батареї.
- Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо у вас підключено кілька акаунтів (в режимі енергозбереження ця функція має працювати автоматично):
Android: Налаштування – Акаунти та синхронізація.
iOS: Налаштування – App Store – Оновлення програм.
- Закрийте непотрібні працюючі додатки в меню останніх програм. Залиште тільки ті, від яких залежить життя: месенджер, дзвінки, застосунок "Повітряна тривога".
- Вимкніть розпізнавання голосових команд:
Android: Відкрийте додаток Google – Натисніть на аватар і виберіть Налаштування – Google Асистент – Окей, Google. Деактивуйте перемикач.
iOS: Налаштування – Siri та пошук або Siri та диктування.
- Вимкніть вібрацію.
- Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.
- Якщо у вашому смартфоні встановлено дві SIM-картки, але одна не є критично важливою, тимчасово вимкніть її в налаштуваннях "SIM-картки та мобільні мережі".
Якщо ситуація з живленням критична
- Увімкніть режим “екстрена економія енергії”.
- Переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок.
- Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок, домовляйтесь заздалегідь про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок. Порадьте людям поруч зробити те саме.
- Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.