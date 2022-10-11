Звісно ж, найкращою порадою в цьому випадку було би просто вимкнути телефон до моменту, коли він знадобиться, однак не завжди це може бути доречним. В таких випадках корисними будуть декілька наступних дій.

Цікаво Яку техніку потрібно мати з собою на випадок відсутності електроенергії

Рекомендації

  • Перш за все одразу ввімкніть режим енергозбереження, скільки б не залишалось заряду. Більшість смартфонів мають спеціальні додатки, які називаються "Безпека" або подібним чином. Оберіть функцію, яка відповідає за живлення, батарею тощо. Вона дозволить вам закрити непотрібні в цей момент фонові додатки, які саджають акумулятор.
  • Відключіть непотрібні функції. Наприклад, Bluetooth, NFC, GPS тощо.
  • Якомога рідше вмикайте екран. Зменште до мінімуму використання соцмереж без нагальної потреби.
  • Встановіть енергоефективні налаштування екрана: зменшіть частоту оновлення (багато сучасних смартфонів підтримують частоту до 120 герців, які підвищують енергоспоживання), увімкніть нічний режим, який затемнить інтерфейс, зменшіть яскравість до комфортного мінімуму, вимкніть автообертання.
  • Видаліть не критичні для вас додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування – Батарея – Використання батареї.
  • Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо у вас підключено кілька акаунтів (в режимі енергозбереження ця функція має працювати автоматично):
    Android: Налаштування – Акаунти та синхронізація.
    iOS: Налаштування – App Store – Оновлення програм.
  • Закрийте непотрібні працюючі додатки в меню останніх програм. Залиште тільки ті, від яких залежить життя: месенджер, дзвінки, застосунок "Повітряна тривога".
  • Вимкніть розпізнавання голосових команд:
    Android: Відкрийте додаток Google – Натисніть на аватар і виберіть Налаштування – Google Асистент – Окей, Google. Деактивуйте перемикач.
    iOS: Налаштування – Siri та пошук або Siri та диктування.
  • Вимкніть вібрацію.
  • Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.
  • Якщо у вашому смартфоні встановлено дві SIM-картки, але одна не є критично важливою, тимчасово вимкніть її в налаштуваннях "SIM-картки та мобільні мережі".

Якщо ситуація з живленням критична

  • Увімкніть режим “екстрена економія енергії”.
  • Переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок.
  • Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок, домовляйтесь заздалегідь про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок. Порадьте людям поруч зробити те саме.
  • Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.