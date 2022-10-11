Звісно ж, найкращою порадою в цьому випадку було би просто вимкнути телефон до моменту, коли він знадобиться, однак не завжди це може бути доречним. В таких випадках корисними будуть декілька наступних дій.

Цікаво Яку техніку потрібно мати з собою на випадок відсутності електроенергії

Рекомендації

Перш за все одразу ввімкніть режим енергозбереження , скільки б не залишалось заряду. Більшість смартфонів мають спеціальні додатки, які називаються "Безпека" або подібним чином. Оберіть функцію, яка відповідає за живлення, батарею тощо. Вона дозволить вам закрити непотрібні в цей момент фонові додатки , які саджають акумулятор.

, скільки б не залишалось заряду. Більшість смартфонів мають спеціальні додатки, які називаються "Безпека" або подібним чином. Оберіть функцію, яка відповідає за живлення, батарею тощо. Вона дозволить вам , які саджають акумулятор. Відключіть непотрібні функції. Наприклад, Bluetooth, NFC, GPS тощо.

Якомога рідше вмикайте екран . Зменште до мінімуму використання соцмереж без нагальної потреби.

. Зменште до мінімуму використання соцмереж без нагальної потреби. Встановіть енергоефективні налаштування екрана: зменшіть частоту оновлення (багато сучасних смартфонів підтримують частоту до 120 герців, які підвищують енергоспоживання), увімкніть нічний режим, який затемнить інтерфейс, зменшіть яскравість до комфортного мінімуму, вимкніть автообертання.

(багато сучасних смартфонів підтримують частоту до 120 герців, які підвищують енергоспоживання), увімкніть нічний режим, який затемнить інтерфейс, зменшіть яскравість до комфортного мінімуму, вимкніть автообертання. Видаліть не критичні для вас додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування – Батарея – Використання батареї.

Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо у вас підключено кілька акаунтів (в режимі енергозбереження ця функція має працювати автоматично):

Android: Налаштування – Акаунти та синхронізація.

iOS: Н алаштування – App Store – Оновлення програм.

Налаштування – Акаунти та синхронізація. алаштування – App Store – Оновлення програм. Закрийте непотрібні працюючі додатки в меню останніх програм. Залиште тільки ті, від яких залежить життя: месенджер, дзвінки, застосунок "Повітряна тривога".

Вимкніть розпізнавання голосових команд:

Android : Відкрийте додаток Google – Натисніть на аватар і виберіть Налаштування – Google Асистент – Окей, Google. Деактивуйте перемикач.

iOS : Налаштування – Siri та пошук або Siri та диктування.

: Відкрийте додаток Google – Натисніть на аватар і виберіть Налаштування – Google Асистент – Окей, Google. Деактивуйте перемикач. : Налаштування – Siri та пошук або Siri та диктування. Вимкніть вібрацію.

Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.

Якщо у вашому смартфоні встановлено дві SIM-картки, але одна не є критично важливою, тимчасово вимкніть її в налаштуваннях "SIM-картки та мобільні мережі".

Якщо ситуація з живленням критична