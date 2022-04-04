На що здатна Naval Strike Missile – зброя, яку Україна просить у Норвегії

Нещодавно президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію передати Україні протикорабельні ракети Naval Strike Missile. Вони можуть суттєво допомогти ЗСУ у війні проти російських окупантів.

Раніше 24 канал вже розповідав про можливості норвезького пересувного зенітно-ракетного комплексу NASAMS, який Україна також попросила у партнерів. Сьогодні більш детально зупинимося на можливостях протикорабельної ракети Naval Strike Missile (NSM).

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На що здатна ракета Naval Strike Missile

Джерело: Defence Express

Протикорабельна ракета NSM створена компанією Kongsberg, яка є однією з провідних оборонних компаній у світі. Саме цю крилату ракету обрали для озброєння у США, Німеччині, Канаді, Польщі, Румунії, а також планують встановити на британські ракетні катери, які побудують для України.

Ракету почали створювати ще на початку 2000-х років та окреслили низку особливостей, які згодом стали ключовими та зробили цю зброю успішною.

Важливо зазначити, що зброю створювали з певними обмеженнями у розмірах та вазі, адже насамперед її планували застосовувати у ВМС Норвегії, яка використовувала фрегати класу Fridtjof Nansen та ракетні катери класу Skjold.



Ракетний катер типу Skjold / Фото seaforces

Відтак довжина ракети становить 3,95 метра. Сама ж ракета має горизонтальний старт та не використовує радіолокацію, а натомість забезпечена тепловізійною голівку самонаведення. Це дозволяє ракеті бути вкрай малопомітною та завдавати точних ударів.

Крім того, для того, щоб зробити ракету ще менш помітною було застосовано низка заходів. Крім традиційного польоту на малій висоті над гребенями хвиль, у корпусі зі "стелс-обводами" широко використано композитні та радіопоглинальні матеріали. До того ж на кінцевій ділянці польоту ракета починає активно маневрувати.

Як працює ракета

Портал Defence Expres детально розповів про шлях ракети від моменту запуску до влучання у ціль. Перед стартом у ракету закладається інфрачервона сигнатура цілі. Після відокремлення твердопаливного прискорювача вмикається малогабаритний турбореактивний двигун TRI 40 від французької компанії Microturbo (входить до Safran).

Він має масу всього у 44 кілограмів, проте забезпечує тягу до 3,3 кН, що дозволяє 410-кілограмовій Naval Strike Missile розганятися до 0,9 Маха та летіти до 185 кілометрів.

Спеціальна інерційна система ракети використовує супутникову навігацію. Також реалізована система відстеження рельєфу місцевості – TERCOM, яка здатна відстежувати реальні фото поверхні, співставляти їх з еталонним зображенням і навіть коригувати політ, якщо це потрібно.



Вартість однієї NMS становить приблизно 2 мільйони доларів / Фото defence-ua

Такий комплекс технологій дає змогу ракеті Naval Strike Missile здійснювати політ і над землею, що із використанням чутливої тепловізійної голівки самонаведення дозволяє знищувати і наземні цілі. Серед іншого ракета здатна слідувати за встановленим маршрутом оминаючи зони дії ППО.

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Під час останньої фази польоту голівка самонаведення "ловить" інфрачервоний слід цілі та порівнює його із записаними перед запуском даними. Після цього відбувається момент атаки корабля в районі ватерлінії. За знищення цілі відповідає 125-кг осколково-фугасна бойова частина.

Демонстрація протикорабельної ракети Naval Strike Missile в роботі: дивіться відео