Ілон Маск анонсував нову презентацію мозкових інтерфейсів Neuralink

Остання публічна подія, що стосувалася технології Neuralink, відбулась півтора року тому – відтоді ми мало що про неї чули, крім новин про невдачі та скандали всередині компанії. Тепер Ілон Маск збирає публіку для нової презентації.

На жаль, Маск не повідомив, чому конкретно буде присвячена презентація, однак заявив, що компанія не лише говоритиме, а й показуватиме. Можливо, ми нарешті побачимо перші реальні результати.

Раніше Neuralink готується до клінічних випробувань мозкових імплантів на людях

Коли пройде презентація

Востаннє Neuralink виступала з новинами у квітні минулого року. Тоді компанія опублікувала відеоролик, на якому мавпа, підключена до інтерфейсу мозок-комп'ютер, грала у відеогру Pong за допомогою сили думки.

Нова демонстрація технології відбудеться 31 жовтня. В її рамках, імовірно, повідомлять нові подробиці процесу розробки мозкових імплантатів. На початку року видання Guardian повідомляло про підготовку до клінічних випробувань на людях, однак враховуючи, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) досі не видало Neuralink ліцензію на випробування нейроінтерфейсів на людях, можна припустити, що майбутня презентація буде знову присвячена роботі імплантатів на прикладі тварин.

Важкі часи

Маск обрав досить складний для компанії час, щоб вийти в люди. Після останньої презентації в мережі з'являлися переважно новини про чергового звільненого керівника чи нові непорозуміння в колективі. З моменту заснування в 2016 році компанія втратила практично всіх співзасновників — зараз у Neuralink, окрім 300 штатних співробітників, працює лише сам Маск і фахівець з імплантації Донджин Сео.

Що ще гірше – Neuralink опинилася в центрі розслідування Fortune, згідно з яким у компанії панує "токсична атмосфера та культура звинувачень" через нездійсненні терміни та відсутність реальних результатів.

Маск приглядається до Synchron

Ще один цікавий факт, що заслуговує на увагу – це інтерес, який Ілон Маск раптом виявив до прямого конкурента, компанії Synchron. Мільярдер звернувся до її засновника Томаса Окслі з пропозицією про інвестиції. Інсайдери не повідомили про результати переговорів, але припустили, що це пов'язано саме з постійними невдачами власної компанії Маска. Сама ж Synchron вже вживила свої імплантати чотирьом пацієнтам в Австралії та одному клієнту, який страждає на бічний аміотрофічний склероз, у США.