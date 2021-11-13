Даний рейтинг під назвою "Дані ніколи не сплять" складається компанією Domo з 2013 року. Весь цей час кількість трафіку невпинно росте.

Цікаво Компанії як печиво: що було б, якби Apple, Microsoft і Google випускали солодощі – смішні фото

Хвилина в інтернеті

Ось як виглядає підсумок, зібраний в інфографіку:



Що відбувається на популярних сервісах за хвилину / Фото Domo

Щохвилини в Інтернеті:

6 мільйонів людей здійснюють покупки в інтернет-магазинах.

При цьому на одному Amazon люди сумарно за хвилину витрачають приблизно 283 тисячі доларів, на Instacart — 67 тисяч.

В Zoom проводиться в середньому 856 зустрічей.

У корпоративному месенджері Slack відправляють 148 тисяч повідомлень, в Discord — 668 тисяч.

В Instagram публікують 65 тисяч фото.

На Facebook припадає 240 тисяч опублікованих фото.

У Twitter з'являється 575 тисяч твітів.

В Google надходить 5,7 мільйона пошукових запитів.

У TikTok дивляться 167 мільйонів відео, а на YouTube люди переглядають за хвилину 694 години відео, на Netflix — 452 години.

У 2020 році Domo не проводила такого дослідження, ймовірно, через пандемію. Проте результати дворічної давності дозволяють порівняти показники й побачити наскільки великим був ріст. Наприклад в Instagram у 2019 році користувачі завантажували на 10 тисяч зображень менше, а в Google надходило на 1,2 мільйона менше запитів.