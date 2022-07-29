Крихкий iPhone: які компоненти частіше ламаються в смартфоні Apple і чи придатні вони до ремонту

Жодна техніка не вічна. Рано чи пізно кожен смартфон стане непридатним до використання. Питання лиш у тому, який бренд прослужить довше, а з яким ви попрощаєтесь уже за рік. iPhone у цьому плані можна похвалити, проте навіть він часом розчаровує.

Одразу зазначимо, що в цьому переліку мова йтиме не лише про найновіші моделі, а й про iPhone попередніх поколінь, які ще не втратили фізичну кнопку керування під екраном. Власне, вона й буде нашим першим пунктом.

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Що ламається в iPhone

Кнопка Home із вбудованим Touch ID. За статистикою, саме вона є найчастішою причиною скарг у сервісних центрах. Вона може виходити з ладу через падіння (одразу після або через кілька днів), при потраплянні вологи, через природне зношування – такі смартфони виходили досить давно – чи з інших причин. На щастя, кнопка Home – не найдорожча частина iPhone, яку легко замінити у сервісному центрі.

За статистикою, саме вона є найчастішою причиною скарг у сервісних центрах. Вона може виходити з ладу через падіння (одразу після або через кілька днів), при потраплянні вологи, через природне зношування – такі смартфони виходили досить давно – чи з інших причин. На щастя, кнопка Home – не найдорожча частина iPhone, яку легко замінити у сервісному центрі. Смартфон перестав заряджатись. Ця проблема в користувачів виринає постійно. Річ у тім, що при достатньо довгому використанні пристрою у його роз'ємах – динаміках, мікрофонах, гнізді для навушників – може збиратися пил та бруд, які часом дуже важко звідти вичистити. Те саме стосується й отвору для заряджання. Точніше – особливо його. Роз'єм Lightning досить вузький, менший ніж аналогічний USB Type-C в Android, тому імовірність забитися пилом та ворсинками значно вища. Самостійна очистка може обернутися пошкодженнями, якщо робити це необережно й з використанням металевих предметів.

Ця проблема в користувачів виринає постійно. Річ у тім, що при достатньо довгому використанні пристрою у його роз'ємах – динаміках, мікрофонах, гнізді для навушників – може збиратися пил та бруд, які часом дуже важко звідти вичистити. Те саме стосується й отвору для заряджання. Точніше – особливо його. Роз'єм Lightning досить вузький, менший ніж аналогічний USB Type-C в Android, тому імовірність забитися пилом та ворсинками значно вища. Самостійна очистка може обернутися пошкодженнями, якщо робити це необережно й з використанням металевих предметів. Ще однією причиною такої ситуації може стати несправний дріт. На розірваний кабель Lightning не скаржився хіба лінивий, про це навіть складають меми та жарти, які роками активно розходяться мережею, а компанія і не думає щось із цим робити. Тому, можливо, варто перевірити процес заряджання з іншим кабелем, перш ніж нести смартфон на очищення в сервісний центр.

Тихо дзвонить, погано чути співрозмовника . Ця поломка також пов'язана з засміченням, але цього разу – динаміка. Решітка так само забивається пилом, жиром, ворсом. І якщо у випадку з отвором Lightning ще можна розраховувати на якесь самостійне очищення, то тут завдання дуже проблематичне – решітка вмонтована в корпус телефона і потрапити всередину через мілкі отвори просто неможливо. Очищення в сервісному центрі обійдеться недорого і займе 15-20 хвилин.

. Ця поломка також пов'язана з засміченням, але цього разу – динаміка. Решітка так само забивається пилом, жиром, ворсом. І якщо у випадку з отвором Lightning ще можна розраховувати на якесь самостійне очищення, то тут завдання дуже проблематичне – решітка вмонтована в корпус телефона і потрапити всередину через мілкі отвори просто неможливо. Очищення в сервісному центрі обійдеться недорого і займе 15-20 хвилин. Під час дзвінка не гасне екран . Ця проблема не дуже поширена, але може виникати внаслідок падінь чи попадання вологи. Полягає вона у пошкодженні верхнього шлейфа, що проходить під екраном. У цьому випадку необхідна його заміна.

. Ця проблема не дуже поширена, але може виникати внаслідок падінь чи попадання вологи. Полягає вона у пошкодженні верхнього шлейфа, що проходить під екраном. У цьому випадку необхідна його заміна. FaceID не розпізнає обличчя . Усередині датчика розблокування – дуже крихкі компоненти. Зокрема, призма, яку легко розбити. Ремонт цього компонента досить проблематичний, а тому й обійдеться досить дорого.

. Усередині датчика розблокування – дуже крихкі компоненти. Зокрема, призма, яку легко розбити. Ремонт цього компонента досить проблематичний, а тому й обійдеться досить дорого. Порушення роботи сенсорів екрана – не реагує на доторки . У цьому випадку ви могли пошкодити модуль дисплея. Ця проблема характерна для айфонів шостої серії, але є й у iPhone 8 Plus. Загалом же пошкодити екран аж до відключення сенсорів досить важко. Щоб це зрозуміти, достатньо звернути увагу на різноманітні відео з краштестами, де експериментатори випробовують техніку на міцність. Вони розбивають екран, але смартфон все одно продовжує працювати, реагуючи на доторки.

. У цьому випадку ви могли пошкодити модуль дисплея. Ця проблема характерна для айфонів шостої серії, але є й у iPhone 8 Plus. Загалом же пошкодити екран аж до відключення сенсорів досить важко. Щоб це зрозуміти, достатньо звернути увагу на різноманітні відео з краштестами, де експериментатори випробовують техніку на міцність. Вони розбивають екран, але смартфон все одно продовжує працювати, реагуючи на доторки. У деяких випадках до цього також призводить банальне зависання, яке вирішується перезавантаженням.

Для моделей з кнопкою затисніть одночасно кнопку живлення та кнопку Home та тримайте до моменту, поки не згасне екран. У моделях без Home потрібно затиснути кнопку живлення та збільшення гучності.

Звісно, це далеко не повний перелік усіх можливих проблем, адже сьогодні будь-який смартфон, і iPhone в тому числі, є набором величезної кількості крихких деталей, елементів та функцій. І будь-яка з них може вийти з ладу з тих чи інших причин. Якщо ваш смартфон упав у воду, але продовжив працювати, це, на жаль, не означає, що він і надалі буде справно вам служити. Під впливом вологи та струму плати та шлейфи швидко піддаються корозії та починають моментально псуватися, але повний процес аж до поломки може зайняти час.