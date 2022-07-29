Одразу зазначимо, що в цьому переліку мова йтиме не лише про найновіші моделі, а й про iPhone попередніх поколінь, які ще не втратили фізичну кнопку керування під екраном. Власне, вона й буде нашим першим пунктом.
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Що ламається в iPhone
- Кнопка Home із вбудованим Touch ID. За статистикою, саме вона є найчастішою причиною скарг у сервісних центрах. Вона може виходити з ладу через падіння (одразу після або через кілька днів), при потраплянні вологи, через природне зношування – такі смартфони виходили досить давно – чи з інших причин. На щастя, кнопка Home – не найдорожча частина iPhone, яку легко замінити у сервісному центрі.
- Смартфон перестав заряджатись. Ця проблема в користувачів виринає постійно. Річ у тім, що при достатньо довгому використанні пристрою у його роз'ємах – динаміках, мікрофонах, гнізді для навушників – може збиратися пил та бруд, які часом дуже важко звідти вичистити. Те саме стосується й отвору для заряджання. Точніше – особливо його. Роз'єм Lightning досить вузький, менший ніж аналогічний USB Type-C в Android, тому імовірність забитися пилом та ворсинками значно вища. Самостійна очистка може обернутися пошкодженнями, якщо робити це необережно й з використанням металевих предметів.
- Ще однією причиною такої ситуації може стати несправний дріт. На розірваний кабель Lightning не скаржився хіба лінивий, про це навіть складають меми та жарти, які роками активно розходяться мережею, а компанія і не думає щось із цим робити. Тому, можливо, варто перевірити процес заряджання з іншим кабелем, перш ніж нести смартфон на очищення в сервісний центр.
- Тихо дзвонить, погано чути співрозмовника. Ця поломка також пов'язана з засміченням, але цього разу – динаміка. Решітка так само забивається пилом, жиром, ворсом. І якщо у випадку з отвором Lightning ще можна розраховувати на якесь самостійне очищення, то тут завдання дуже проблематичне – решітка вмонтована в корпус телефона і потрапити всередину через мілкі отвори просто неможливо. Очищення в сервісному центрі обійдеться недорого і займе 15-20 хвилин.
- Під час дзвінка не гасне екран. Ця проблема не дуже поширена, але може виникати внаслідок падінь чи попадання вологи. Полягає вона у пошкодженні верхнього шлейфа, що проходить під екраном. У цьому випадку необхідна його заміна.
- FaceID не розпізнає обличчя. Усередині датчика розблокування – дуже крихкі компоненти. Зокрема, призма, яку легко розбити. Ремонт цього компонента досить проблематичний, а тому й обійдеться досить дорого.
- Порушення роботи сенсорів екрана – не реагує на доторки. У цьому випадку ви могли пошкодити модуль дисплея. Ця проблема характерна для айфонів шостої серії, але є й у iPhone 8 Plus. Загалом же пошкодити екран аж до відключення сенсорів досить важко. Щоб це зрозуміти, достатньо звернути увагу на різноманітні відео з краштестами, де експериментатори випробовують техніку на міцність. Вони розбивають екран, але смартфон все одно продовжує працювати, реагуючи на доторки.
- У деяких випадках до цього також призводить банальне зависання, яке вирішується перезавантаженням.
Звісно, це далеко не повний перелік усіх можливих проблем, адже сьогодні будь-який смартфон, і iPhone в тому числі, є набором величезної кількості крихких деталей, елементів та функцій. І будь-яка з них може вийти з ладу з тих чи інших причин. Якщо ваш смартфон упав у воду, але продовжив працювати, це, на жаль, не означає, що він і надалі буде справно вам служити. Під впливом вологи та струму плати та шлейфи швидко піддаються корозії та починають моментально псуватися, але повний процес аж до поломки може зайняти час.