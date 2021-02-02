Санки та інтимні іграшки: що українці купували в інтернеті у локдаун

У січні більшість магазинів надавали послуги лише онлайн, через запроваджений локдаун. Тож більшість покупок українці здійснювали онлайн. Що саме купували українці під час локдауну – читайте далі.

Джерело: 24 канал

За даними Prom.ua, під час локдауну українці найбільше купували санки і снігокати. Це абсолютно логічно, адже саме цей місяць приніс снігопади.

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Що саме замовляли

Санки

Найбільше замовляли круглі тарілки для катання і дитячі санки. Витрачали на них, в середньому, 580 гривень.

Попит на санки різко зріс / Фото unsplash.com

Навушники

Також, українці купували дрібну техніку – навушники, гарнітури і кабелі для електроніки. Навушники вибирали бездротові, а кабелі – з перехідником для різних пристроїв. На навушники, в середньому, витрачали 431 гривень, а на перехідники – 185 гривень.

Іграшки

Через закриті школи та дитсадки, зросла кількість покупок конструкторів та м'яких іграшок. Також українці замовляли настільні ігри та книжки. Найбільшим попитом користувались Twister і карткові настільні ігри, а також такі книги – "Трансерфінг реальності" Вадима Зеланда, "Багатий тато бідний тато" Роберта Кіосакі та "Тривожні люди" Фредріка Бакман. Серед дитячих книг – серія Гаррі Поттера. На ігри витрачали 463 гривні, на книги – 272 гривні.

18+

Окрім іграшки для дітей, в локдаун замовляли також іграшки для дорослих. Найбільший попит мали вібромасажери та еротичні гральні кубики. На такі покупки, в середньому, витрачали 946 гривень.

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Одяг

Найбільше замовляли теплі спортивні костюми і кросівки на хутрі. Середній чек – 800 – 1145 гривень.

Корм для тварин

Українці замовляли в інтернеті корми і ласощі для домашніх вихованців. Лідерами стали консерви для котів із середнім чеком в 872 гривень.

Подарунки ручної роботи

За даними майданчики авторських товарів Crafta.ua, під час січневого локдауна кількість замовлень збільшилася вдвічі, в порівнянні з січнем 2020 року.

Такий сплеск покупок виробів ручної роботи, фахівці пояснюють зростанням популярності онлайн-замовлень і бажанням порадувати себе і близьких чимось новим і незвичайним.

Найбільш затребуваним авторським товаром під час січневого карантину стали свічки ручної роботи. Вибирають вироби з бджолиного або соєвого воску, в формі чоловічого і жіночого торсу або в стилі мінімалізм – з бетонною основою. В середньому вони коштують 130 гривень.

Зросла популярність товарів ручної роботи / Фото unsplash.com

Прикраси

Мали великий попит і прикраси – кільця, підвіски і кулони. Купують як повністю срібні, так і зроблені з дерева і епоксидної смоли, скляних намистин і напівкоштовних каменів. Ціна залежить від матеріалів і складності прикрас і стартує від 50 гривень.

Репетитори

За даними онлайн-сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua, в період січневого карантину українці активно замовляли послуги онлайн-репетиторів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року їх затребуваність зросла на 30%. Найчастіше наймали викладачів зі шкільних предметів та іноземних мов. Незважаючи на популярність, середній чек в категорії просів на 22% – 670 гривень.

Ремонт

Зріс попит і на послуги ремонту великої і дрібної побутової техніки Найчастіше майстрів наймали, щоб відремонтувати холодильники, пилососи, пральні і посудомийні машини. Незважаючи на зростання попиту середній чек в категорії за період карантину не змінився – 1000 гривень.

На 22% стали більш затребуваними і послуги з ремонту авто. Середній чек – 845 гривень.

Кур'єрські послуги

Навесні минулого року під час першої хвилі карантину послуги доставки були одними з найбільш затребуваних через обмеження роботи громадського транспорту. Однак під час січневого локдауну популярність кур'єрських послуг просіла на 27%. Всупереч падінню попиту на ринку кур'єрських послуг середній чек в категорії зріс на 14% – 194 гривні.

Б/у техніка

Зростає попит на товари з рук. В топі – ноутбуки, товари для дому та карти пам'яті. За даними гіперпростору оголошень IZI.ua, за час січневого локдауну 2021 року попит на товари з рук виріс на 30% (в порівнянні з минулим роком). В середньому за одне замовлення українці витрачають 840 гривні, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Одні з найбільш затребуваних товарів з рук – комп'ютерні комплектуючі: принтери, клавіатури, карти пам'яті, оперативні плати, процесори і монітори. Кількість замовлень в цій категорії зросла на 35%, а середній чек на 36% – 1000 гривень за одне замовлення. Всього на дану категорію припадає майже 17% від усіх замовлень на IZI.ua.

А от попит на мобільні телефони і аксесуари зберігся на рівні минулого року.