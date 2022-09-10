Та чи може наше планета справді покинути Сонячну систему і що з нею буде після цього? На це запитання аерокосмічний інженер та викладач інженерії космічних систем в Університеті Глазго у Великій Британії Маттео Черіотті відповів Space.com, що такий сценарій є вкрай "малоймовірним".

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Однак, як пояснив Черіотті, "малоймовірний" не означає "неможливий", і запропонував спосіб, яким це теоретично може бути реалізовано.

Земля може бути зміщена зі своєї орбіти під дією масивного міжзоряного об'єкта, який пролетить через міжзоряний простір, увійде в Сонячну систему і пройде близько до Землі,

– сказав він.

За яких умов Земля може покинути орбіту

Внаслідок такого зближення та зіткнення Земля і об'єкт обмінялися б енергією та імпульсом, і орбіта Землі була б порушена. Якби об'єкт був швидким, масивним і досить близьким, він міг би спроєктувати Землю на орбіту "втечі", спрямовану за межі Сонячної системи.

Тімоті Девіс, старший викладач фізики та астрономії Кардіффського університету у Великобританії, погодився з тим, що Земля теоретично може бути витіснена з Сонячної системи, і має власну гіпотезу щодо того, як це може статися.

Планети, в тому вигляді, в якому вони існують зараз, перебувають на стабільних орбітах навколо Сонця. Однак, якби Сонце близько зіткнулося з іншою зіркою, то гравітаційна взаємодія цих тіл могла б порушити ці орбіти, і потенційно призвести до виштовхування Землі з Сонячної системи,

– розповів Девіс журналу Live Science.

Однак він зазначив, що, хоча такий сценарій можливий, неймовірно сумнівно, що це станеться – принаймні, в осяжному майбутньому, оскільки такі зоряні зустрічі досить рідкісні.

Наприклад, ми знаємо, що зірка Gliese 710, як очікується, підійде досить близько, в астрономічних термінах, до Сонця приблизно через мільйон років – але навіть цей проліт навряд чи потривожить планети.

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Хоча малоймовірно, що зовнішні сили змусять Землю покинути Сонячну систему найближчим часом, теоретично цікаво чи зможе людство побудувати техніку, здатну змістити планету до такої міри, що вона покинула сонячну систему?

Девіс має відповідь і на це запитання.

Енергія, необхідна для того, щоб змістити Землю з її орбіти і викинути з Сонячної системи, настільки масивна – еквівалентна вибуху секстільйонів (1 з 21 нулем після неї) мегатонних ядерних бомб одночасно. Це здається неймовірним. Як мінімум для цього потрібні джерела енергії, які людству поки невідомі.

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Що буде із Землею, якщо вона покине Сонячну систему

В такому випадку Земля полетить у міжзоряний простір, поки її не захопить або не поглине інша зірка або чорна діра. Якби Земля покинула Сонячну систему, це, ймовірно, призвело б до знищення значної частини життя на планеті, якщо не всього.

Малоймовірно, що залишилася б атмосфера: Глобальний клімат Землі дуже делікатний через тонкий баланс радіації, що надходить від Сонця, і енергії, що розсіюється в глибокий космос. Якби він змінився, температура негайно і різко змінилася б.

Майже вся енергія, яка використовується живими організмами Землі, походить від Сонця, або безпосередньо (наприклад, рослини, які фотосинтезують), або опосередковано (наприклад, травоїдні тварини, які поїдають рослини, і м'ясоїдні тварини, які поїдають травоїдних).

За цим сценарієм, чим далі Земля віддалялася б від Сонця, тим нижчою ставала б її температура. Врешті-решт вона б повністю замерзла. Єдиним природним джерелом тепла залишився б розпад радіоактивних елементів в земній корі, що залишилися з часів формування Сонячної системи.

Деяке життя може зберегтися, але в кінцевому підсумку буде приречене. Деякі "екстремофіли" (тварини/рослини, які можуть жити в екстремальних умовах) можуть виживати завдяки цій залишковій енергії, але складне життя, швидше за все, повністю зникне. Це радіоактивне тепло дозволило б Землі підтримувати температуру лише близько мінус 230 градусів за Цельсієм. За таких температур більша частина атмосфери також замерзне, залишивши Землю мертвим, крижаним світом, що мчить між зірками.

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Сонячна система приречена на зіткнення

Зрештою в далекому-далекому майбутньому Сонячна система буде порушена настільки сильно, що Земля або буде вибита з неї, або буде повністю знищена.

Вчені прогнозують, що наша галактика знаходиться на шляху до зіткнення з Андромедою приблизно через 4,5 мільярда років. Таке масштабне зіткнення мільйонів зірок, швидше за все, викличе серйозні порушення в роботі Сонячної системи. Також передбачається, що Сонце протягом наступних 5 мільярдів років або близько того збільшиться і поглине Землю.