Як нам відомо, на зустріч нашій галактиці Чумацький шлях рухається галактика Андромеда. Газові ореоли обох галактик вже стикнулися, хоча перші зірки учасники цього космічного ДТП почнуть зближуватися приблизно через чотири мільярди років. Вчені розповіли, як цей процес вплине на системи та космічні тіла обох галактик.

Джерело: The University of Tokyo

У минулому подібне напевно відбувалося, що змушує вчених шукати сліди колишніх "аварій". Розуміння механіки процесів допоможе відшукати колишні зіткнення і прогнозувати наслідки майбутніх.

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Що відбуватиметься при зіткненні галактик

Розрахунком сценаріїв поведінки галактик при зіткненні і після зайнялися вчені з Токійського університету. Раніше вважалося, що зіткнення між галактиками обов'язково збільшать активність масивних чорних дір в їх центрах. Масивні чорні діри (МЧД) виявлені практично у всіх ядрах галактик, так що їх поведінка при зіткненні буде головним фактором процесу.

Японці вирішили досконально вивчити наслідки зіткнень галактик за допомогою математичних моделей на суперкомп'ютерах. Після уточненого моделювання з'ясувалося, що в низці сценаріїв наслідки зіткнень галактик можуть виявитися кардинально різними.

В одному випадку одна з двох галактик, що зіштовхуються може здути матерію навколо МЧД у центрі іншої галактики і позбавити її живлення у вигляді будь-якої матерії, а в іншому випадку навпаки – "підкине дров". Як результат, МЧД може або різко припинити активність, або швидко її наростити. Обидва випадки астрономи здатні побачити за допомогою спостережень в рентгенівському діапазоні і спробувати знайти підтвердження моделям на практиці.



Два сценарії поведінки масивної чорної діри в ядрі галактики

Відзначимо, вчені моделювали лобове зіткнення галактик. Якщо галактики лише стосуються при проході поряд або менша влітає у велику, то це закінчується відривом частини зірок і матерії, які стають рідними в тілі чужої галактики. Такі процеси практично не впливають на масивні чорні діри в ядрі.

У будь-якому випадку, стверджують фахівці, навіть лобове зіткнення галактик, яке закінчиться їх злиттям, навряд чи приведе до якихось зоряним катастроф. Зірки і планети не будуть стикатися в масовому і обов'язковому порядку. Це буде схоже на проходу одного хмари крізь інше. В цьому плані нашим нащадкам нічого не загрожує.