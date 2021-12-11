Звісно, не всі вісім отворів будуть відведені саме під датчики зображення. Як мінімум один віддадуть під спалах.

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8 датчиків у смартфоні

Джерело пише, що Xiaomi 12 Ultra повинен стати кращим камерофоном в історії компанії. Ймовірно Xiaomi вирішила встановити в новинку все, що тільки можна.

Раніше джерела повідомляли, що основна камера (ймовірно, найбільший центральний отвір) буде Samsung ISOCELL GN5 роздільною здатністю 50 мегапікселів.

Ще три сенсори – роздільною здатністю по 48 мегапікселів.

Вони отримають об'єктиви з 2-кратним, 5-кратним і 10-кратним зумом.

Серед них, ймовірно, будуть ширококутна камера та перископ.

Ймовірно, буде також датчик глибини зображення.



Чохол для Xiaomi 12 Ultra / Фото Mydrivers

Як видно з зображення, дизайн нового флагмана передбачає великий виступ на якому знаходиться ще більший виступ камери. При цьому компанія відмовилась від додаткового екрана на задній панелі, як це було у Xiaomi Mi 11 Ultra. Останній, до речі після свого виходу набрав 143 бали в рейтингу кращих камерофонів DxOMark, очоливши його і випередивши навіть Huawei Mate 40 Pro+. Зараз він займає друге місце, поступаючись Huawei P50 Pro.



Чохол для Xiaomi 12 Ultra / Фото weibo