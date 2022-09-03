Що таке Великий вибух

Всі ми добре знаємо, що початком нашого Всесвіту є так званий Великий вибух, але не всім відомо, що насправді ніякого вибуху не було. Що ми уявляємо, коли чуємо слово "вибух"? Зазвичай це хмари полум'я й диму, а шматки уламків, що летять у різні сторони, і звісно ж кіногерой, який ніколи не озирається назад.

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Те, що дало початок нашому Всесвіту більш правильно назвати розширенням і єдине, що споріднює цей момент з вибухом, це характер явища, яке трапилося різко. Тож "Великий вибух" це просто назва події, яка насправді була раптовим розширенням самого простору в кожній його ділянці.

Як все починалося

На початку Всесвіт був нескінченно малим. Усе навколо нас – те, з чого складаються галактики, зорі, планети, я, який пише цей текст і ти, який читає його – було стиснуто разом, утворюючи так звану сингулярність. Сингулярність була визначена як "точка у просторі-часі, де руйнуються закони фізики, якими ми їх знаємо".

З досі невідомої причини ця сингулярність швидко розширилася у Всесвіт, який ми зараз називаємо домом. Після цього швидкого розширення наш Всесвіт почав охолоджуватися, залишаючи по собі слід, відомий як космічний мікрохвильовий фон.



Залишковий космічний мікрохвильовий фон / NASA / WMAP Science Team

Що таке космічний мікрохвильовий фон, як та коли він утворився і чому досі поширюється всесвітом – читайте у нашому окремому матеріалі.

Як бачимо, кожне явище у всесвіті є наслідком попередньої події. Тож якщо Великий вибух спричинив космічний мікрохвильовий фон, повинно існувати щось, що спричинило сам Великий вибух.

Що було до Великого вибуху

Причинно-наслідковий зв'язок є одним із головних постулатів фізики викладеним в Законі збереження енергії. Як відомо, енергія нізвідки не виникає і нікуди безслідно не зникає, а переходить з одного стану в інший.

У світі, який ми спостерігаємо навколо нас, усі наслідки повинні мати причину. Візьмемо, наприклад, повалене дерево. Можливо, люта буря повалила його, або ж низка послідовних подій призвела до того, що воно впало. Однак квантовий світ атомів працює за дещо іншими законами. У цьому світі ефекти можуть відбуватися без будь-якої причини.



Схематичне уявлення Великого вибуху та розширення Всесвіту в уявленні художника

Колись у далекому минулому весь наш Всесвіт був мікроскопічним – як атом. Оскільки для деяких ефектів у мікроскопічному світі не потрібні причини, цілком можливо, що причин для початку Великого вибуху й зовсім не було!

Також можливо, що до Великого вибуху часу не існувало взагалі. Тому, ймовірно, немає сенсу запитувати, що було "раніше", оскільки не було самого поняття "раніше". Тобто сам час утворився лише в момент Великого вибуху.

Кругообіг Всесвітів

Деякі вчені припускають, що наш Всесвіт є результатом смерті іншого Всесвіту і його колапсу – так званий "Великий стрибок". Всесвіт, що руйнується, повертається у сингулярність, перш ніж "стрибнути" назад, спричинивши Великий Вибух і започаткувавши абсолютно новий Всесвіт.

У цьому випадку сила тяжіння мала б не лише зупинити розтягнення Всесвіту, але й повернути все всередині нього в одну точку. На жаль, поточні спостереження показують нам, що наш Всесвіт не буде слідувати цій тенденції, оскільки він розтягується швидше, ніж будь-коли раніше.

Або, можливо, наш Всесвіт знаходиться на іншому кінці чорної діри, яку називають білою. Білі діри є гіпотетичною "протилежністю" чорної діри, яка викидає матеріал у космос, а не всмоктує його.

А може, наш Всесвіт виник зі ще більшого Всесвіту! Зображення космічного мікрохвильового фону, наведене раніше, показує, що залишкове випромінювання не є однаковим всюди, але має грудки та нерівності, зосереджені в певних областях. Деякі космологи – люди, які досліджують, як виник наш Всесвіт – припускають, що наш Всесвіт є одним із багатьох всесвітів у великому мультивсесвіті.

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Як бачите, людство досі не знає напевно, з чого почався Всесвіт та й самого поняття "початку" тут, швидше за все і немає. Нам невідомо, що було до Великого вибуху, як і те, що спровокувало його. Цю таємницю людству лише належить розгадати, або ж вона навіки залишиться незрозумілою та недосяжною для нас.

Ця стаття написана за матеріалом з The Conversation за ліцензією Creative Commons. Оригінальна стаття англійською мовою доступна за цим посиланням.