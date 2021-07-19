Не лише розрахунок в магазинах: неочевидні та корисні способи використати NFC

Так склалося, що у більшості пересічних користувачів абревіатура NFC асоціюється виключно з безконтактною оплатою. Однак завдяки цій функції ваш смартфон може значно більше. За допомогою NFC ви можете поділитися цифровою візиткою, контактами, координатами гарного ресторану і навіть файлом зі своїм колегою всього в один дотик. На що здатен NFC розповідаємо на Техно 24.

Що таке NFC та хто його придумав

Гадаємо, найкраще розпочати з короткої історії цієї технології передачі даних. NFC або Near Field Communications з'явилася ще у далекому 2003 році і міцно закріпилася на ринку, як засіб зв'язку у фінансовому полі.

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Зараз NFC модулі встановлюються навіть в ультрабюджетні смартфони. Такі модулі мають фітнес браслети, портативні колонки, телевізори та холодильники. Існують навіть так звані NFC мітки, область яких починається від міток геопозіціі та закінчується електронними запрошеннями на весілля.

Як застосовують NFC в реальному житті

Відправка файлів

Здавалося б, очевидно і просте рішення, проте багато хто про це забуває. Надіслати за допомогою NFC можна все, що завгодно. Починаючи від передачі зображень, закінчуючи PDF файлами. Крім того, за допомогою NFC відправка фотографій буде здійснюватися без стиснення файлу, що особливо актуально в епоху мобільної фотографії.

Пропуск на роботу або навчання

У багатьох закладах вже давно працює система електронних перепусток. За допомогою неї ви можете потрапити на роботу або навчання просто приклавши свій смартфон до терміналу. Більше не потрібно турбуватися про те, чи взяли ви з собою перепустку.

Цифровий ключ

Чимало автомобільних компаній вже впровадили технологію цифрового ключа у свої автомобілі. Раніше технологія NFC з'явилася і в дверних замках. Тим більше ціни на них зараз просто смішні. А що стосується безпеки, NFC працює на відстані до 10 см, а значить, його надійність вже точно вища, ніж у відповідного брелока. Хоча тут варто перестрахуватися та приділити більше уваги вибору такого замка, адже ваша безпека повинна бути в пріоритеті.



NFC має широкі можливості застосування / Фото secureidnews

Однак є ще одне неочевидне застосування технології NFC, про яке не всі знають, однак воно може суттєво полегшити вашу повсякденну рутину. Це NFC-мітки, які можна програмувати на виконання різноманітних функцій і не тільки.

Що таке NFC мітка і для чого вона потрібна

Сфера застосування NFC-міток дуже велика, однак зараз ми спробуємо виділити лише найцікавіші моменти, які будуть корисні практично будь-якому користувачеві. Одразу варто зазначити, що NFC-мітка це відносно недорогий ґаджет, однак користі він може принести багато, якщо його правильно застосувати.

Можливість ділитися паролем до Wi-Fi

Актуально, якщо до вас часто приходять гості, або ж у вас власний невеличкий бізнес на кшталт кафе чи ресторану. На NFC мітку можна записати дані, де буде зберігатися пароль від вашої мережі і за допомогою легкого дотику смартфона, клієнти або гості зможуть моментально підключитися до Wi-Fi.



Поділитися паролем легко з NFC / Фото igeeksblog

Можливо це дрібниця, але повірте, вона зекономить вам купу часу і ви обов'язково згадаєте про цю можливість у черговий раз шукаючи старий затертий листочок, на якому записаний пароль від домашнього Wi-Fi.

Візитка

Плануєте весілля і хочете реалізувати запрошення оригінальним способом? Для цього є NFC-мітка. У вашої дитини день народження і треба зібрати дітей разом? Є рішення. Ви просто хочете поділитися контактом або короткою інформацією про себе у сучасний спосіб – прикріпіть до ключів NFC-мітку і діліться інформацією про себе миттєво і без зайвих слів.

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Чіп для вихованців

Домашні вихованці це прекрасно. Але іноді ці милі створіння можуть тікати з дому. На NFC-мітку можна зберегти власний номер телефону або адресу за якою можна повернути улюбленця. Часом зустрічаються пропозиції нанести на кулон домашнього улюбленця QR-код з зашифрованою інформацією про власника тварини, однак це можна значно зручніше реалізувати у вигляді NFC-мітки. Серед іншого багато міток мають функцію геолокації, тож їх розташування можна відслідкувати. Так, ваш вихованець точно не загубиться.

Іноді вартість NFC-міток може сягати захмарних цифр, однак все залежить від функціоналу і вибрати можна на власні потреби.