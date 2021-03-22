Кривавий місяць 22 березня – у TikTok поширюють новий фейк

Зараз в менежі активно обговорюють тему про кривавий місяць, що має відбутись 22 березня 2021 року. Щоправда, астрономічні календарі не виділяють цю дату. То в чому ж річ?

Найбільше згадок про кривавий місяць 22 березня трапляється у соціальній мережі TikTok. Численні відео інформують, що саме у цей день в небі зійде кривавий місяць.

До теми Місячний календар на березень 2021

Чому це фейк

Ну хоча б тому, що тіктотери додають, що під час цього явища “у зловісному тумані будуть ходити привиди”. Це перший тривожний дзвіночок, що натякає – ця інформація – фейк.

Також варто пояснити, що "кривавим" Місяць може здаватись через оптичний обман. Це відбувається лише під час затемнення, тоді наша планета кидає тінь на свій супутник. Тому Місяць забарвлюється в криваво-червоний колір.

Додамо, що перше затемнення у 2021 році відбудеться 26 травня. Це буде повне місячне затемнення. Його можна буде спостерігати у Північній та Південній Америці, Австралії та островах Тихого океану, й у Східній Азії. Українці зможуть спостерігати за цим явищем хіба онлайн.