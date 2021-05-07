Напротивагу розповсюдженій думці, Місяць та його фази ніяк не впливають на кожну окрему людину. Але якщо припустити, що його можна зруйнувати, то за такого сценарію розвитку подій нас чекає мало приємного. Тоді наш супутник таки почне впливати безпосередньо на кожного жителя Землі.

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Зруйнований Місяць з фільму "Світ забуття" / Фото Getwallpapers

Що потрібно, щоб зруйнувати Місяць

Потрібно дуже багато енергії, якої у нас немає. Щоб розірвати супутник на шматки знадобиться безліч шахт на його поверхні. Глибина їхня має бути декілька сотень кілометрів. Після того, як буріння шахт буде завершено туди потрібно буде скинути близько 600 мільярдів найпотужніших ядерних бомб.

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Що буде з Землею після руйнування супутника

Уявимо ситуацію, коли Місяць не перетворився на пару та пил, а розколовся на безліч уламків: великих і малих.

Як ви могли зрозуміти – ми всі помремо.

Уламки, в які перетворився Місяць почнуть курсувати в сторону Землі. Будь-який з цих шматків, падаючи на Землю, буде мати силу удару, що дорівнюватиме 1% від сили удару астероїда такого самого розміру. Все через те, що орбітальна швидкість "місячних шматків" буде меншою. Але їх буде дуже багато. Вони будуть сипатися з неба і руйнувати все навколо. Окрім того, багато кінетичної енергії буде передаватися в атмосферу, коли уламки будуть в ній згорати. Через це атмосфера сильно розігріється і на Землі все буде спалено. Уламки, які не впадуть на Землю, утворять гарну систему кілець, милуватися якою не буде кому. Без гравітаційного впливу Місяця, який стабілізує вісь нахилу Землі, та почне сильно коливатися. Через десятки тисяч років це призведе до того, що на більшій частині однієї півкулі завжди буде день.

Схожа ситуація описана в книзі письменника-фантаста Ніла Стівенсона "Сімміс".