Що станеться з вашим смартфоном, якщо заряджати його всю ніч

Вважається, що одним із найбільш вразливих місць смартфона є акумулятор і звичка заряджати пристрій усю ніч призводить до його швидкої "смерті". Але чи справді це так? Що насправді відбувається з вашим смартфоном, коли ви залишаєте його на ніч на зарядці і як це впливає на батарею – читайте у нашому матеріалі.

Як нічна зарядка впливає на ваш смартфон

Позиції щодо цього питання вкрай сильно різняться, якщо ви шукатимете відповідь в інтернеті. Хтось вважає, що нічна зарядка негативно впливає на ваш акумулятор, інші вам скажуть, що нічого страшного у цьому нема. Як це часто буває – правда десь посередині.

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Загалом, якщо врахувати особливості сучасних літій-іонних батарей, то все ж краще не залишати смартфон заряджатися на усю ніч. Взагалі, акумулятори такого типу краще не садити нижче 30% та не заряджати вище 80%. Сучасні смартфони навіть мають відповідне обмеження, яке самостійно вимикатиме зарядку акумулятора після досягнення 80%.

Головним недоліком нічних зарядок смартфона є перегрівання: через високу температуру батарея швидше заряджається, але при досягненні максимального рівня заряду вона починає витрачати надмірну потужність, віддаючи її у вигляді тепла. Та чи є це проблемою для сучасних смартфонів?



Краще не заряджати смартфон вище 80% / Фото Unsplash

Якщо у вас смартфон не старший 2020 року, ймовірно, вам взагалі не варто перейматися через нічну зарядку. Річ у тім, що вже кілька років виробники встановлюють спеціальний захист від перезаряджання. Саме тому зранку ви можете виявити, що смартфон заряджений і зовсім не гарячий, на відміну від блока живлення. Це відбувається завдяки контролеру, через який телефон перестане отримувати заряд після досягання 100% (ну або ж 80%, якщо встановити відповідне обмеження у налаштуваннях).

До речі, як ми вже зазначали вище, що літій-іонні батареї краще обмежувати від 30% до 80%, а тому зарядка смартфона до 100% все ж негативно впливає на його ємність, хоч цей вплив і не такий помітний. Тож аби продовжити життя вашого смартфона варто встановлювати обмеження зарядки в налаштуваннях.

Зношування батареї – явище не миттєве, тому навіть якщо заряджати смартфон щодня по 1 повному циклу – батарея "помре" не одразу. В сучасних смартфонах вона розрахована на 500-800 циклів, тож берегти батарею та використовувати її лише в межах 30-80% – практично безглуздо.

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Чому справді не варто заряджати смартфон вночі

Це стосується вас, якщо ви з тих людей, які полюбляють залишати смартфон на зарядці на ніч прямо в ліжку, наприклад під подушкою. Це особливо небезпечно через вищезгадане нагрівання, яке може закінчитися і зовсім кепсько для вашого здоров'я.

Якщо ви вночі кладете смартфон біля себе, до того ж залишаєте його на зарядці, існує хоч і невеликий, але ризик пошкодження кабелю, ураження током і навіть виникнення пожежі. Тому робити цього не варто.



Сучасні смартфони можуть заряджатися всю ніч / Фото Unsplash

Ми взагалі не рекомендуємо брати смартфон із собою до ліжка. Чому це може бути доволі шкідливо ми писали у нашому матеріалі.

То як правильно заряджати смартфон?

Попри те, що сучасні смартфона самі чудово справляються з контролем зарядки, ви можете використати кілька рекомендацій, які позитивно вплинуть на тривалість життя батареї.

Не залишайте смартфон на сонці, особливо під час зарядки.

Краще не користуватися пристроєм під час зарядки та уникати додаткових навантажень.

Не розряджайте смартфон до нуля: краще дотримуватися мінімального порога хоча б в 15-20 відсотків. Встановіть нагадування про зарядку на цей поріг, щоб не пропускати.

Якщо ви довго не користуєтеся смартфоном, краще тримайте заряд між 50-80%

Важливо, щоб електромережа працювала стабільно. Смартфони дуже не люблять "стрибків" напруги. Якщо в будинку з цим проблеми – краще задуматися про стабілізатор.

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Окремо варто згадати про те, що смартфон краще заряджати комплектною зарядкою, або ж тією, яка відповідає вимогам зазначеним в інструкції. Особливо це стосується швидких зарядок – вони повинні відповідати технології. Наприклад, зарядка Power Delivery не зможе швидко заряджати ваш смартфон, якщо він підтримує Quick Charge.

Про те, що буде, якщо заряджати різні смартфони одним зарядним пристроєм ми писали у нашому спеціальному матеріалі.