Що станеться з орбітою Землі, якщо зникне Сонце

Завдяки Сонцю можливе життя. Наша зоря забезпечує Землю світлом, теплом, енергією. Наша планета подорожує сталою орбітою довкола Сонця, утримувана силою його гравітації. Але що станеться, якщо наша зоря зникне
Звісно, це лише припущення, адже Сонце не може просто зникнути. Але якщо уявити такий сценарій розвитку подій, то людство чекає мало приємного.
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То що нас чекає
- Через декілька тижнів Земля повністю замерзне;
- Планета продовжить свій рух до зірок, немов м'яч, який розкрутили на нитці, а потім її обрізали;
- Паралельно з рухом в сторону зір, Земля рухатиметься довкола центра нашої Галактики, повторюючи шлях Сонця;
- Можлива гравітаційна взаємодія з іншими планетами Сонячної системи. Проте шанс на те, що ми зіштовхнемося з якоюсь із них практично дорівнює нулю.