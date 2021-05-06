Що станеться з орбітою Землі, якщо зникне Сонце

17:10

Завдяки Сонцю можливе життя. Наша зоря забезпечує Землю світлом, теплом, енергією. Наша планета подорожує сталою орбітою довкола Сонця, утримувана силою його гравітації. Але що станеться, якщо наша зоря зникне