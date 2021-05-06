Звісно, це лише припущення, адже Сонце не може просто зникнути. Але якщо уявити такий сценарій розвитку подій, то людство чекає мало приємного.
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То що нас чекає
- Через декілька тижнів Земля повністю замерзне;
- Планета продовжить свій рух до зірок, немов м'яч, який розкрутили на нитці, а потім її обрізали;
- Паралельно з рухом в сторону зір, Земля рухатиметься довкола центра нашої Галактики, повторюючи шлях Сонця;
- Можлива гравітаційна взаємодія з іншими планетами Сонячної системи. Проте шанс на те, що ми зіштовхнемося з якоюсь із них практично дорівнює нулю.