Звісно, це лише припущення, адже Сонце не може просто зникнути. Але якщо уявити такий сценарій розвитку подій, то людство чекає мало приємного. 

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То що нас чекає

  • Через декілька тижнів Земля повністю замерзне;
  • Планета продовжить свій рух до зірок, немов м'яч, який розкрутили на нитці, а потім її обрізали; 
  • Паралельно з рухом в сторону зір, Земля рухатиметься довкола центра нашої Галактики, повторюючи шлях Сонця; 
  • Можлива гравітаційна взаємодія з іншими планетами Сонячної системи. Проте шанс на те, що ми зіштовхнемося з якоюсь із них практично дорівнює нулю.

 