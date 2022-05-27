А що сталося: Huawei зупинила продажі обладнання в Росію та не реагує на запити про постачання

Китайська компанія Huawei продовжує дивувати. На початку повномасштабного вторгнення всі боялися, що вона, будучи сама підсанкційною, допоможе Росії обходити обмеження США та ЄС. Однак все пішло геть інакше.

Тепер російські ЗМІ заявляють, що виробник перестав відповідати на запити про постачання обладнання й зупинив його продаж окупантам. 24 канал розібрався з черговою бідою знедолених рашистів.

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Що відбувається

Як повідомляє пропагандистське видання "Коммерсантъ", місцеве Мінцифри спільно з операторами зв'язку домовляються про подальші дії щодо закордонних постачальників телекомунікаційного обладнання, які припинили нові продажі в Росію.

Побачити у цьому списку Nokia та Ericsson цілком очікувано, адже компанії оголосили про вихід з ринку Росії.

Однак там неочікувано опинилася китайська компанія Huawei, котра й сама знаходиться під санкціями.

Найгірша ситуація склалася з Huawei: компанія не виходить на зв'язок і однозначно не говорить, чи пішла з ринку, чи ні, хоча продаж обладнання зупинила,

– коментує співрозмовник видання.

Очевидно, росіяни сподівалися, що вислів "ворог мого ворога – мій друг" спрацює з Китаєм та його компаніями, однак щось пішло не так.

Тепер оператори обговорюють великі позови до одного з вендорів, щоб змусити інших піти на співпрацю, але експерти та юристи сумніваються в ефективності такої стратегії. Джерела вважають, що постачальники самі зацікавлені в пошуку шляхів збереження ринку, тому тиск лише погіршить ситуацію. Так, топменеджер одного з великих вендорів вважає, що Huawei може сказати однозначне "так" або "ні", тільки якщо отримає на це конкретний наказ від уряду КНР, а жорсткі дії з російського боку лише призведуть до остаточного розриву відносин. На його думку, ідея закидати позовами одного з вендорів обладнання контрпродуктивна: "Ви отримаєте свої 5–10 мільйонів доларів, і що робитимете з ними без технологій та обладнання?"