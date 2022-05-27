Тепер російські ЗМІ заявляють, що виробник перестав відповідати на запити про постачання обладнання й зупинив його продаж окупантам. 24 канал розібрався з черговою бідою знедолених рашистів.

Huawei відключила російські картки "Мир" у своєму магазині додатків: що це – баг чи санкції

Що відбувається

Як повідомляє пропагандистське видання "Коммерсантъ", місцеве Мінцифри спільно з операторами зв'язку домовляються про подальші дії щодо закордонних постачальників телекомунікаційного обладнання, які припинили нові продажі в Росію.

Побачити у цьому списку Nokia та Ericsson цілком очікувано, адже компанії оголосили про вихід з ринку Росії.

Однак там неочікувано опинилася китайська компанія Huawei, котра й сама знаходиться під санкціями.

Найгірша ситуація склалася з Huawei: компанія не виходить на зв'язок і однозначно не говорить, чи пішла з ринку, чи ні, хоча продаж обладнання зупинила,

– коментує співрозмовник видання.

Очевидно, росіяни сподівалися, що вислів "ворог мого ворога – мій друг" спрацює з Китаєм та його компаніями, однак щось пішло не так.

Тепер оператори обговорюють великі позови до одного з вендорів, щоб змусити інших піти на співпрацю, але експерти та юристи сумніваються в ефективності такої стратегії. Джерела вважають, що постачальники самі зацікавлені в пошуку шляхів збереження ринку, тому тиск лише погіршить ситуацію. Так, топменеджер одного з великих вендорів вважає, що Huawei може сказати однозначне "так" або "ні", тільки якщо отримає на це конкретний наказ від уряду КНР, а жорсткі дії з російського боку лише призведуть до остаточного розриву відносин. На його думку, ідея закидати позовами одного з вендорів обладнання контрпродуктивна: "Ви отримаєте свої 5–10 мільйонів доларів, і що робитимете з ними без технологій та обладнання?"

Нагадаємо, через російське вторгнення в Україну сотні компаній покинули ринок агресора. Серед них і багато технологічних компаній, які поставляли не лише готові продукти, на зразок смартфонів чи побутової техніки, а й запчастини та обладнання. Nokia оголосила про зупинку діяльності в Росії 12 квітня, однак пообіцяла продовжити підтримку обладнання, що вже працює. У Huawei же досі не робили жодних офіційних заяв щодо продовження чи припинення співпраці з російськими клієнтами. Про те, чому китайські компанії не можуть відкрито заявити про припинення партнерства з рашистами, ми розповіли в окремому матеріалі.