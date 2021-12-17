Сьогодні у світі постійно говорять про глобальне потепління, що призведе до росту рівня світового океану. Та падіння рівня моря – це теж реальність, яка може дуже погано відгукнутися у світі. Сучасні дослідження свідчать, що саме така подія призвела до занепаду цивілізацій доколумбівської Південної Америки близько 2 тисячі років тому.

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Детальніше про дослідження

Вчені дослідили численні археологічні пам'ятки та ізотопний склад 300 похованих людей, яких знайшли на південному узбережжі Бразилії. Більшість ділянок, де виявили скелети, були кладовищами, де небіжчиків-рибаків ховали впродовж тисяч років. Досліджуючи ці поховання, науковці помітили, що їхня чисельність різко скоротилася приблизно 2 200 років тому. За збігом обставин саме тоді фіксується падіння рівня світового океану.

Науковці з'ясували, що тоді, разом з падінням рівня моря, зменшується й кількість населення у поселеннях.

Зміна рівня моря близько 2 000 років тому, можливо, призвела до поворотного моменту у пропускній спроможності прибережного середовища, яке протягом тисяч років підтримувало великі спільноти корінних народів на південному узбережжі Бразилії. Скорочення прибережних екосистем, таких як затоки та лагуни, призвело до того, що водні ресурси стали менш багатими та менш передбачуваними, що змусило групи розосередитися на дрібніші соціальні одиниці,

– розповідають автори статті.

Та виявилося й дещо дивне – замість того, щоб відмовитися від рибальства та зосередити сили на інших методах добування їжі, давні люди "розбіглися", утворивши менші поселення. Тоді ж вони почали більше полювати на акул та скатів, саме рибальство стало дещо іншим – люди перейшли від "громадського" (велике спільне використання) до сімейного (обмежене спільне використання) рибного промислу.

Таким чином, цивілізація, яка існувала на південному узбережжі сучасної Бразилії занепала, адже людям довелося більше сил витрачати на пошуки їжі. Це ж стало причиною соціальних змін, які унеможливили формування потужної протодержавності, адже тепер не існувало великих населених пунктів.