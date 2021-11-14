Що спричиняло крах династій у Китаї останні 2 тисячі років

За останні 2 тисячі років у Китаї змінилося величезна кількість династій, аж поки у 1912 році монархічний устрій не впав й Піднебесна перетворилася на Республіку Китай. Науковці провели масштабні дослідження та дізналися, чому у Китаї так часто змінювалися керівні династії.

Більшість своєї кількатисячної історії Китай був монархічною державою (часто – не однією державою). Керівні династії приходили та щезали. Науковці, провівши глобальні дослідження, виявили закономірність: падіння династій часто збігалося у часі з погіршеннями клімату. Найцікавіше, що ці погіршення викликані виверженнями вулканів.

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Пу Ї був останнім монархом Китаю / Фото Wikipedia

Причина падіння китайських династій

Науковці дослідили 156 вивержень вулканів, які відбулися у проміжку між 1 та 1915 роками, вивчивши керни з Гренландії та Антарктиди, де виявили підвищений вміст сульфатів. Також детальному аналізу піддали історичні документи про, де мовиться про 68 китайських династій та війни 850 – 1911 років та території сучасної Піднебесної.

Виявилося, що саме вулкани ставали причинами краху династій. Річ у тім, що потужні виверження створюють хмару діоксиду сірки, яка блокує частину сонячного світла на кілька років. Через це загальна температура влітку стає нижчою, а кількість опадів зменшується. Усе разом знижує врожайність сільськогосподарських культур. Ба більше, похолодання та посуха могли спричиняти вищу смертність домашньої худоби та деградацію земель.

Виверження тягнуло за собою низку проблем, які призводили до голоду та політичної нестабільності. Люди вбачали у цьому прокляття чи ще щось, а цим вже поспішали скористатися претенденти на владу, на "небесний мандат". Таким чином виверження вулканів часто знищували старі династії та приводили до влади нові.