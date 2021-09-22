Мова йде, звісно, про Крейдове масове вимирання, яке було, ймовірно, спричинене падінням велетенського астероїда. Ця подія відбилася на земній поверхні у вигляді кратера Чиксулуб. Тоді, 66 мільйонів років тому, динозаври перестали бути панівною кладою на Землі. Це дало поштовх для активного розвитку ссавців, птахів, та змій.

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Змія досліджує світ раннього палеогену / Фото Sci-News

Розвиток та розповсюдження змій у світі

Масові вимирання призводять до "видового вибуху", адже звільняється велетенська кількість біологічних ніш. За такого, здавалося б, жахливого сценарію еволюція "починає експериментувати", збільшуючи біорізноманіття Землі.

Після крейдово-палеогеновго вимирання 66 мільйонів років тому звільнилося безліч ніш. Поряд з цим пропали численні хижаки, які могли стримувати ріст, розвиток, та розповсюдження змій.

Хоча змії теж сильно постраждали від удару астероїда та послідуючого похолодання, нечисельні види змогли вижити та дати велике біорізноманіття. Тому усі сучасні види змій беруть свій початок від невеликої групи "тих, хто вижив" у горнилі катастрофи Крейдового вимирання.

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Діаграма ймовірності присутності певних видів змій у деяких географічних областях; квадрати – сучасне розповсюдження / Фото Nature Communications

Друге вимирання

На діаграмі червоною лінією показана подія Крейдового вимирання.

Та можна помітити, що відбувся ще один видовий вибух в олігоцені-міоцені – межа позначена жовтою лінією. Ймовірно, він стався після так званого еоцен-олігоценового вимирання 34 мільйони років тому.

Вимирання збігалося, або ж було наслідком, глобального похолодання. Саме тоді Антарктида, наприклад, покрилася льодяним щитом, який існує до сьогодні. Цей період відомий як початок Пізньокайнозойської льодовикової епохи. Ця епоха триває до сьогодні.