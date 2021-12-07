Сімпл-дімпл, Усик і Дія: що українці шукали у Google у 2021 році
Джерело:24 канал
Уже традиційно наприкінці року корпорація Google визначила найпопулярніші запити користувачів. В українському представництві пошуковика розповіли про те, що ж гуглили українці.
Редакція 24 каналу взяла участь в онлайн-презентації. Тому розповідаємо, якими були найпопулярніші запити українців у 2021 році за різними категоріями.
До теми "Холостяк" чи "Холостячка": яке телешоу найчастіше шукали українці у 2021 році
Що українці гуглили у 2021 році
Найпопулярнішим пошуковим запитом року в українському Google став "Евро 2020". З особистостей найбільше цікавилися Олександром Усиком.
Щодо фільмів, то лідером за пошуками став новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2", за ним – "Загін самогубців 2" та "Круелла". У категорії серіалів першу позицію зайняла "Гра в кальмара", наступні – "Джинні й Джорджія" та "Жуки 2 сезон".
А з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".
Якщо вірити гугл-запитам, найбільше українців зачепили смерті чоловіка Єлизавети ІІ принца Філіпа, акторів Володимира Меньшова і Жан-Поль Бельмонда.
"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт.
Українці традиційно ставили Google запитання. Найпопулярнішим було "що таке ABOBA, симпл димпл та клабхаус". Крім того, намагалися з'ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як зареєструватися в Дії та оновити додаток.
Найпопулярніші запити
- Евро 2020,
- Игра в кальмара,
- Холостяк 2021,
- Классрум,
- Украина Англия,
- Усик Джошуа,
- Евровидение 2021,
- Украина Швеция,
- Олимпиада 2021,
- Вступ 2021.
Персона року
- Олександр Усик,
- Олексій Навальний,
- МакSим,
- Сергій Стерненко,
- Адель Асанті,
- Алек Болдвін,
- Жан Беленюк,
- Джо Байден,
- Злата Огневич,
- Андрій Ярмоленко.
Питання: як?
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
Питання: що таке?
- ABOBA,
- Симпл димпл,
- Формалин,
- Поп ит,
- Локдаун,
- Митинг,
- Клабхаус,
- Игра в кальмара,
- Радужный поцелуй,
- Фриланс.
Покупка року
- Поп-іт,
- Квиток на поїзд,
- iPhone 13,
- Симпл-димпл,
- Перепуска на транспорт у Києві,
- Санки,
- Сертифікат про вакцинацію,
- PlayStation 5,
- Біткоїн,
- Вітамін.
Топ-запити місяців
- Січень – Різдво Христове,
- Лютий – День Валентина,
- Березень – Холостяк,
- Квітень – Жуки 2 сезон,
- Травень – Євробачення 2021,
- Червень – Євро 2020,
- Липень – Україна-Англія,
- Серпень – Отряд самоубийц 2,
- Вересень – Усик-Джошуа,
- Жовтень – Гра в кальмара,
- Листопада – Градский.