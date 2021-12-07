Редакція 24 каналу взяла участь в онлайн-презентації. Тому розповідаємо, якими були найпопулярніші запити українців у 2021 році за різними категоріями.

До теми "Холостяк" чи "Холостячка": яке телешоу найчастіше шукали українці у 2021 році

Що українці гуглили у 2021 році

Найпопулярнішим пошуковим запитом року в українському Google став "Евро 2020". З особистостей найбільше цікавилися Олександром Усиком.

Щодо фільмів, то лідером за пошуками став новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2", за ним – "Загін самогубців 2" та "Круелла". У категорії серіалів першу позицію зайняла "Гра в кальмара", наступні – "Джинні й Джорджія" та "Жуки 2 сезон".

А з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

Якщо вірити гугл-запитам, найбільше українців зачепили смерті чоловіка Єлизавети ІІ принца Філіпа, акторів Володимира Меньшова і Жан-Поль Бельмонда.

"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт.

Українці традиційно ставили Google запитання. Найпопулярнішим було "що таке ABOBA, симпл димпл та клабхаус". Крім того, намагалися з'ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як зареєструватися в Дії та оновити додаток.

Найпопулярніші запити

  • Евро 2020,
  • Игра в кальмара,
  • Холостяк 2021,
  • Классрум,
  • Украина Англия,
  • Усик Джошуа,
  • Евровидение 2021,
  • Украина Швеция,
  • Олимпиада 2021,
  • Вступ 2021.

Персона року

  • Олександр Усик,
  • Олексій Навальний,
  • МакSим,
  • Сергій Стерненко,
  • Адель Асанті,
  • Алек Болдвін,
  • Жан Беленюк,
  • Джо Байден,
  • Злата Огневич,
  • Андрій Ярмоленко.

Питання: як?

  • Как умер Сквидвард?
  • Як вийти заміж?
  • Як змінити постачальника газу?
  • Как сыграла Украина?
  • Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  • Как компактно собрать чемодан?
  • Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  • Як оновити Дію?
  • Як зареєструватися в Дія?
  • Как похудеть за неделю?

Питання: що таке?

  • ABOBA,
  • Симпл димпл,
  • Формалин,
  • Поп ит,
  • Локдаун,
  • Митинг,
  • Клабхаус,
  • Игра в кальмара,
  • Радужный поцелуй,
  • Фриланс.

Покупка року

  • Поп-іт,
  • Квиток на поїзд,
  • iPhone 13,
  • Симпл-димпл,
  • Перепуска на транспорт у Києві,
  • Санки,
  • Сертифікат про вакцинацію,
  • PlayStation 5,
  • Біткоїн,
  • Вітамін.

Топ-запити місяців

  • Січень – Різдво Христове,
  • Лютий – День Валентина,
  • Березень – Холостяк,
  • Квітень – Жуки 2 сезон,
  • Травень – Євробачення 2021,
  • Червень – Євро 2020,
  • Липень – Україна-Англія,
  • Серпень – Отряд самоубийц 2,
  • Вересень – Усик-Джошуа,
  • Жовтень – Гра в кальмара,
  • Листопада – Градский.