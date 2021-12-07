Редакція 24 каналу взяла участь в онлайн-презентації. Тому розповідаємо, якими були найпопулярніші запити українців у 2021 році за різними категоріями.

До теми "Холостяк" чи "Холостячка": яке телешоу найчастіше шукали українці у 2021 році

Що українці гуглили у 2021 році

Найпопулярнішим пошуковим запитом року в українському Google став "Евро 2020". З особистостей найбільше цікавилися Олександром Усиком.

Щодо фільмів, то лідером за пошуками став новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2", за ним – "Загін самогубців 2" та "Круелла". У категорії серіалів першу позицію зайняла "Гра в кальмара", наступні – "Джинні й Джорджія" та "Жуки 2 сезон".

А з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

Якщо вірити гугл-запитам, найбільше українців зачепили смерті чоловіка Єлизавети ІІ принца Філіпа, акторів Володимира Меньшова і Жан-Поль Бельмонда.

"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт.

Українці традиційно ставили Google запитання. Найпопулярнішим було "що таке ABOBA, симпл димпл та клабхаус". Крім того, намагалися з'ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як зареєструватися в Дії та оновити додаток.

Найпопулярніші запити

Евро 2020 ,

, Игра в кальмара,

Холостяк 2021,

Классрум,

Украина Англия,

Усик Джошуа,

Евровидение 2021,

Украина Швеция,

Олимпиада 2021,

Вступ 2021.

Персона року

Олександр Усик ,

, Олексій Навальний,

МакSим,

Сергій Стерненко,

Адель Асанті,

Алек Болдвін,

Жан Беленюк,

Джо Байден,

Злата Огневич,

Андрій Ярмоленко.

Питання: як?

Как умер Сквидвард?

Як вийти заміж?

Як змінити постачальника газу?

Как сыграла Украина?

Як отримати сертифікат про вакцинацію?

Как компактно собрать чемодан?

Как получить 1000 грн за вакцинацию?

Як оновити Дію?

Як зареєструватися в Дія?

Как похудеть за неделю?

Питання: що таке?

ABOBA,

Симпл димпл,

Формалин,

Поп ит,

Локдаун,

Митинг,

Клабхаус,

Игра в кальмара,

Радужный поцелуй,

Фриланс.

Покупка року

Поп-іт,

Квиток на поїзд,

iPhone 13,

Симпл-димпл,

Перепуска на транспорт у Києві,

Санки,

Сертифікат про вакцинацію,

PlayStation 5,

Біткоїн,

Вітамін.

Топ-запити місяців