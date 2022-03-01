Що робити, якщо окупанти відібрали ваш телефон і SIM-карту: рекомендації Мінцифри

Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж, повідомляє Держспецзв’язку. Загарбники почали відбирати телефони у громадян.

Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій. Тому війська Росії намагаються таким чином його відновити.

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Що робити

Міністерство цифрової трансформації України закликає українців, у яких відібрали мобільний телефон ворожі війська, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон.

Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача. Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави та життя українців,

– пояснюють в телеграм-каналі міністерства.

Номери контактних центрів мобільних операторів такі:

Vodafone — 111.

Київстар — 466.

lifecell — 5433.

Номера будуть заблоковані, окупанти не зможуть ними скористатися.

Що робити, якщо окупант забрав ваш телефон / Інфографіка 24 каналу