Що робити, якщо у космосі хтось помре

Кількість людей, які одночасно перебувають у космосі поступово зростає. Очевидно, що їх ставатиме дедалі більше й вони зможуть перебувати на орбіті довші проміжки часу. А це спричиняє певні ризики.

Такий ризик – це можливість смерті людини у космосі. Звісно, перед польотом у космічний простір, астронавт проходить купу досліджень. Це дозволяє виявити можливі проблеми зі здоров'ям, тому шанс на "природну смерть" дуже низький. Але для туристів така перевірка носить значно "слабший" характер.

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Перший повністю "туристичний" екіпаж в місії SpaceX Inspiration4 / Фото SpaceX Flickr

Смерть на орбіті

Причина гіпотетичної смерті людини у космосі надзвичайно важлива. Наприклад, якщо така причина у зламанні космічного корабля, то проти компанії-оператора запуску будуть застосовані певні санкції та обмеження. Якщо ж причина не встановлена, то почнеться розслідування.

Цікаво, що буде якщо помре один з членів екіпажу під час космічного польоту без можливості терміново повернутися на Землю? Ймовірно, самі астронавти будуть намагатися встановити причину, якщо вона до того часу не буде відомою й таке розслідування буде їм до снаги. Центр керування польотів на Землі буде їм у цьому активно допомагати.



Поховання Діззі Флорес "методом викидання у відкритий космос труни" у фільмі Пола Верховена "Зоряний десант / Скриншот з фільму "Зоряний десант"

Що робити з тілом?

У коротких місіях, ймовірно, тіло будуть намагатися повернути на Землю. Наприклад, якщо це політ на низькій навколоземній орбіті, то, з високою ймовірністю, місія буде зупинена, а космічний корабель здійснить термінове приземлення.

Якщо ж, наприклад, це місія до Місяця, то тіло, ймовірно, теж зможуть повернути на Землю. Важливо, щоб процес гниття "не зайшов занадто далеко", адже, очевидно, перебування у невеликій кабіні корабля для живих членів екіпажу стане неможливим та навіть небезпечним.

Інша ситуація буде під час гіпотетичних майбутніх польотів до Марсу. Такі місії триватимуть роками. Тому, ймовірно, тіло мерця будуть намагатися заморозити для подальшого повернення.

Звісно, дехто вважає, що "гарним рішенням" стане утилізація тіла методом викидання його у відкритий космос. Чи відбудеться це колись – невідомо. Річ у тому, що проти цього можуть виступити як члені сім'ї покійника, так й державні та недержавні організації, адже це збільшує ризик зіткнення майбутніх космічних кораблів з "новим об'єктом".

Поки що тяжко спрогнозувати, що робити з тілами у космосі, адже, на щастя, таких ситуацій не виникало. Та, ймовірно, вони колись стануться. Ба більше, якщо людство збирається колонізувати інші космічні тіла, наприклад, Марс, то точно потрібно задуматися над "перспективою" поховання.