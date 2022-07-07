Вода вкрай гарно розтікається поверхнями, добре проводить електрику та залишає по собі сліди з осаду мінералів та солі – все це вкупі дуже негативно впливає на нашу техніку. В результаті може статися коротке замикання і навіть, якщо цього не сталося одразу і все працює, після висихання краще вжити заходів, які забезпечать надійну роботу техніки після таких інцидентів.

Не пропустіть Це може бути небезпечно: чому не варто спати зі смартфоном під подушкою

Що робити, якщо на ноутбук залито рідиною?

Ноутбук вкрай вразливий для рідин пристрій. Якщо телефон може мати захист від вологи, а у випадку зі стаціонарним ПК максимум страждає клавіатура – з ноутбуками все інакше. Більшість поширених користувацьких моделей не має жодного заявленого захисту від вологи, а вся важлива для роботи електроніка розміщена прямо під клавіатурою, до того ж вона вкрай вразлива до підтоплення.

Наші ноутбуки постійно перебувають в зоні ризику, оскільки ми часто працюємо у кафе чи коворкінгах водночас вживаючи різноманітні напої. Якщо трапилося так, що на ваш лептоп потрапила рідина, ще ж і надто всередину пристрою, потрібно необхідно звертатися до сервісного центру. Правило "намок, але працює" тут не діє, адже рідина нікуди не зникає та продовжує поширюватися всередині пристрою, особливо, якщо це не звичайна вода, а солодка кава чи чай.

Часто вдається врятувати пристрій та обійтися без дорогого ремонту саме завдяки швидкій реакції власників техніки. Тож не зволікайте та звертайтеся у найближчий сертифікований виробником сервісний центр – там вам допоможуть відновити все швидко.

Перші дії, перед тим, як віднести ноутбук в сервіс

Попри те, що діяти потрібно максимально швидко і за нагоди одразу ж звернутися до сервісного центру, ви можете вжити додаткових заходів, які підвищать шанси ноутбука вціліти після стихійного лиха з чашки. Одразу закликаємо забути про рятівний рис, яким рекомендують засипати будь-яку намоклу техніку. Це старезна міська легенда, яка точно не допоможе, але нашкодить тим, що відбере цінний час за який можна було вжити більш дієвих заходів.

Важливо! Про рис потрібно пояснити кілька слів. Він справді непогано вбирає воду і навіть може допомогти висушити деякі речі, але техніки це не стосується, оскільки рідини можуть потрапити під ніжки мікросхем та інші місця. Рис же не володіє фантастичними можливостями втягування рідини на відстані, тож такий метод може нашкодити більше ніж допомогти.

Читайте на сайті Безпека понад усе: як легко створити надійний пароль

Як ми вже зазначали, одним з головних ворогів техніки крім самої рідини є осад солей та мінералів, який неодмінно залишається навіть після висихання найчистішої магазинної води.

Якщо на ваш ноутбук потрапила вода чи інша рідина, а пристрій перебуває в робочому стані, першим кроком має бути щонайшвидше вимкнення ґаджета! Важливо саме вимкнути комп'ютер, а не просто закрити кришку, і від'єднати пристрій від блоку живлення.



Обов'язково вимкніть ноутбук / Фото freecodecamp

Після цього потрібно взяти тонкий та невеликий рушник (можна в кілька шарів скласти паперові рушнички), постелити на клавіатура, закрити кришку ноутбука та перевернути його клавіатурою донизу. Так вода не буде стікати глибше і потенційний ремонт буде дешевшим. Ймовірно, що у сервісному центрі вас приймуть без черги, щоб шансів врятувати комп'ютер було більше.

Чи потрібно нести в ремонт залитий ноутбук, якщо він працює?

Навіть, якщо ви залили свій ноутбук вчора і сьогодні нагуглили цю статтю для того, щоб дізнатися "Що робити з ноутбуком, якщо ви залили його водою", це аж ніяк не свідчить про те, що пристрій продовжить надійно працювати надалі.

Можливо волога й не дісталася далі клавіатури, але лише однієї краплини на материнській платі може бути достатньо для того, щоб в момент роботи сталося коротке замикання, яке виведе з ладу важливі внутрішні вузли. Наслідками може бути вкрай дорогий ремонт техніки.

Чим раніше ви звернетеся за допомогою до фахівців, тим більше шансів порятувати ваш комп'ютер. Найкраще зробити це відразу, але й за кілька днів не варто думати, що все минулося. У будь-якому випадку, чим раніше комп'ютер розберуть та почистять, тим дешевшим буде ремонт.

Які рідини є найбільш небезпечними для ноутбука

Важливо зазначити, що будь-яка рідина вкрай небажана та потенційно небезпечна, якщо вона потрапляє всередину будь-якої техніки. Однак чим більше рідина відрізнятиметься від звичайної чистої води, тим гіршою є ситуація.

Кава, чай, алкоголь, особливо пінний чи солодкий напій, роблять ситуацію в рази складнішою, як для техніки, так і для сервісного центру. З власного досвіду зазначимо, що солодкий чай додає значно більше клопоту ніж звичайна вода. Навіть після висихання будь-що з цукром залишає чимало осаду, що призводить до залипання клавіатури, або її поломки. В результаті доводиться додатково знімати та чистити або повністю міняти клавіатурний модуль.



Напої з цукром найбільше шкодять техніці / Фото Unsplash

Корисно Припиніть це робити негайно: як змусити телефон працювати довше

Якщо ви потрапили у таку ситуацію – не панікуйте. Зробіть все вищезазначене в матеріалі та мерщій зверніться у сервісний центр. Найімовірніше вам вдасться врятувати ваш ноутбук та мінімально витратитися на чистку, а не на дорогий ремонт.

Сподіваємося наші поради будуть корисними для вас. Пам'ятайте – дбати про техніку потрібно належно і тоді вона служитиме вам вірою та правдою багато років. Ми ж потурбуємося, щоб ви дізналися про корисні та актуальні поради у рубриці Поради Техно 24.