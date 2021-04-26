Apple очолює ТОП-10 найуспішніших і найдорожчих компаній світу. Її вартість оцінюється в трильйони доларів. Сьогодні це важко уявити, але 45 років тому стартовий капітал компанії становив всього 1300 доларів.

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З чого все починалось

Щоб зібрати свій перший комп'ютер його засновникам Стіву Джобсу і Стіву Возняку довелося продати фургон Volkswagen і калькулятор НР-65. За них вони отримали 800 і 500 доларів відповідно.

Кожен займався своєю справою. У той час, як Возняк у спальні та гаражі Джобса розробляв і створював друковані плати й ОС їх першого комп'ютера, Стів Джобс просував невідомий досі продукт на ринку.

У липні 1976 року Apple представила і виставила на продаж Apple I в Homebrew Computer Club в Пало-Альто, штат Каліфорнія за 666,66 долара. Відомо, що з цієї суми 500 доларів коштували лише системні плати.

У комплектацію Apple I увійшли процесор MOS 6502 з тактовою частотою 1 МГц, 4 Кб пам'яті з можливістю розширення до 8 або 48 Кб , монохромний дисплей 280Х192, 5,25-дюймовий дисковод і Woz Integer BASIC OS.

Сьогодні Apple I – унікальний раритет, ціна якого може доходити до сотень тисяч доларів.