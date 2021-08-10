Бета-збірка вийшла під номером Build 22000.120. Її вже можуть тестувати учасники програми Windows Insider.

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Windows 11: що нового

Серед нововведень можна відмітити новий сімейний віджет для спільного облікового запису Microsoft, новий дизайн кнопок вікна попереднього перегляду в панелі завдань, компактне меню "Провідника", нове оформлення мініатюр при перемиканні через Alt + Tab.

Також виправлено багато багів:

Зокрема панель завдань більше не закривається при введенні тексту і правильно відображається при використанні арабських шрифтів.

Налаштування більше не блимають зеленим при відкритті.

Виправлено зникнення написів і тумблерів при наведенні на них курсора.

Робота з VPN більше не викликає збій системи.

Зміна роздільної здатності екрана тепер не призводить до дублювання значків або перекриття елементів на робочому столі.

Меню "Пуск" відкривається без затримок і більше не вилітає при відкритті недавніх файлів.

З того ж меню більше не відкриваються випадкові програми.

Explorer.exe не завершує роботу при використанні кількох моніторів.

Доопрацьована панель завдань: значки додатків більше не будуть зависати в ній в «порожньому» або розмитому стані;

Далі буде

Менеджер Microsoft Панос Панай також розповів про те, які наступні нововведення слід чекати у Windows 11.

Зокрема, зміни чекають на режим фокусування. Користувач зможе запустити таймер зі зворотним відліком, протягом якого буде відтворюватися музика для підвищення продуктивності. В цей час система повністю вимкне усі повідомлення. Коли час спливе, система запропонує зробити перерву і відпочити від роботи з комп'ютером.

Оновлять також інструмент "Ножиці", додавши в нього можливості утиліти Snip & Sketch. Тепер можна буде не тільки робити скриншоти, але і тут же їх редагувати перед збереженням або відправленням.

Нові функції очікуються вже дуже скоро. Фінальна версія Windows 11 очікується восени.

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