Що потрібно знати про вікінгів та їхні табори

Вікінги у наш час стали напівлегендарними особистостями. Це пов'язано як з тим, що надійної інформації про них не так багато, як хотілося б, так і з сучасним кінематографом, який дуже постарався зробити з них своєрідних варварів.

Кінематограф дав людям образ вікінга, який більше схожий на схибнутого кровожерливого дикуна, який невідомо як навчився будувати кораблі для трансатлантичного плавання. Народ цей був дійсно жорстоким, але цим він точно не вирізнявся серед інших у Середньовіччі. А от чим нормани дійсно вирізнялися, так це незвичною організацією, яка дозволяла їм закріплюватися на чужих землях.

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Розташування таборів вікінгів у IX столітті / Фото Phys

Табори вікінгів на чужих землях

Здавалося б, що може бути цікавого у таборів вікінгів? Та це була доволі складна фортифікація, яка повинна була забезпечити проживання великої кількості людей та водночас бути гарно захищеною, адже чого-чого, а ворогів у норманів-завойовників вистачало.

Звісно, місця під табір обиралися досить прискіпливо:

Локація бажано повинна була мати природні перепони, які б зупиняли чи уповільнювали супротивника, який наважився атакувати вікінгів.

Табір мав розташовуватися у місці, яке має вільний доступ до води, бажано, прісної. Тут переслідувалося кілька цілей: запаси питної води, стоянка для кораблів, джерело їжі та інші цілі.

Навколо місця для табору має бути достатньої їжі. І тут мова йде не лише про риболовлю чи полювання. Якщо поблизу були поселення, наприклад, франків, то це теж підходило, адже їжу можна було забрати.

Тако вибір локації залежав від цілей, адже якщо нормани зупинялися на зимівлю, то очевидно, що табір мав би бути прискіпливіше укріплений та розпланований. Часто вікінги могли захопити якийсь замок, щоб зупинитися там на певний час. Так, наприклад, був захоплений Палац Каролінгів у місті Неймеген, Нідерланди, який через рік вікінги самі ж і спалили. Та нормани цілком здатні були й самі гарно укріпити власний тимчасовий табір та будували частоколи, рви та вали.

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Добування їжі

Їжу для стаціонарного табору, як згадувалося вище, добували різними методами:

Риболовля.

Полювання.

Збиральництво навколо табору.

Відбирання чи купляння їжі у населення.

Неочікувано, вікінги займалися випасанням худоби та навіть засіювали поля навколо табору, якщо мали на це час.

Інші конструкції у таборі норманів

Табір, де люди мали жити роками, звісно, починав набувати рис, які більше характерні мирному поселенню. Будувалися будинки для проживання людей, конюшні, загони для худоби, майстерні, кузні, лісопильні, в'язниці та інше. Звісно, існувало місце, де можна було ремонтувати кораблі. Археологічні дослідження свідчать, що такі табори не були закритими для місцевого невікінгського населення – нормани вели активну торгівлю, забезпечуючи приплив необхідних їм матеріалів та коштовностей.

Історики говорять, що саме розуміння того, як був спланований, побудований та як існував табір вікінгів, говорить нам про те, що цей народ був далеко не таким кровожерливим та диким, як його часто зображають у кіно.