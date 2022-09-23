Microsoft назвала дату наступної презентації: коли та що покаже компанія

Microsoft опублікувала дуже короткий анонс своєї наступної презентації, в якому, крім дати, додала лише картинку з перефарбованими шпалерами Windows 11. Однак і тут змогли побачити кілька натяків на продукт, який покажуть.

Подію проведуть 12 жовтня о 17:00 за київським часом. Рукописний текст на прикріпленому зображенні нагадує "зберегти дату".

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Що покажуть

Саме цей рукописний текст і порахували одним з натяків на те, що презентація зосередиться на планшетах та ноутбуках Microsoft Surface. Чутки підігрівають і нещодавні витоки, які публікували The Verge та інші видання.

Найбільші шанси отримати оновлення мають Surface Pro та Surface Laptop, хоча, якщо поглянути на всю лінійку пристроїв, то можна побачити, що жоден не має процесора поточного покоління.

Surface Pro, Surface Go 3, Surface Laptop і Surface Laptop Studio використовують процесори одного або двох поколінь тому.

Ще гірша ситуація з моноблоком Surface Studio 2, якого наразі немає в наявності: він усе ще значиться як актуальний продукт, але вже настільки старий, що Microsoft довелося змінити системні вимоги Windows 11, щоб запустити ОС на ньому.

Якими вони будуть

Чутки про конкретні специфікації та інші деталі поки що були досить уривчастими, але оновлення з процесорами Intel 12-го покоління для Surface Pro і ноутбука є найбільш імовірним.

Звіт WinFuture припускає, що Surface Pro 9 отримає чіпи 12-го покоління серії U, а також окрему версію на базі Arm з SoC Snapdragon 8cx Gen 3. У цьому ж звіті стверджується, що не буде ніякого продовження версії Surface Laptop 4 на базі AMD Ryzen.

Подія Surface є частиною більш масштабних зусиль, які корпорація Майкрософт робить навколо оновлення 2022 для Windows 11 (також відомого як 22H2), яке вона випустила для громадськості після декількох місяців тестування. Менший пакет подальших оновлень, включаючи вкладки для файлового провідника та оновлену програму "Фотографії", буде випущений у жовтні. Microsoft може використати захід Surface, щоб оголосити про доступність цього оновлення.