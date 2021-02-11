Що подарувати на День Святого Валентина: 7 техноподарунків для закоханих

Вже в неділю, 14 лютого, відзначають день всіх закоханих. Багато пар люблять обмінюватись подарунками. Але що ж подарувати на День Святого Валентина, щоб презент був оригінальним? Нижче знайдете 7 ідей цікавих девайсів, які точно вразить половинку.

Програвач вінілу Primary E Phono

Вимкнути світло, запалити свічки, поставити улюблену платівку та в обіймах коханої людини плавно танцювати. Наповнити дім "живою" музикою допоможе вініловий програвач Primary E Phono. Стильний пристрій, який був зібраний вручну, прикрасить рутину та стане красивим доповненням інтер’єру. Якщо у вас немає пари — не відмовляйте собі у таких моментах — магія музики працює і на самоті.

Цікаво Amazon розробляє настінний дисплей для управління розумним домом

Програвач вінілу Primary E Phono

Ноутбук Lenovo YOGA Slim 7

Як створити гармонійні парні образи та не втратити індивідуальність? У цьому допоможе новий ноутбук YOGA Slim 7 від Lenovo. Пристрій виглядає стильно, а три різні варіанти дизайну дасть змогу підкреслити особистість. Обирайте ноутбук у корпусі з тканинним покриттям, у кольорі орхідеї чи у сіро-зеленому відтінку. Такий ноутбук може стати ідеальним подарунком для нього та для неї. Тонкий лаконічний корпус ховає у собі потужні можливості: пристрій із легкістю впорається з фоторедакторами, робочими програмами та розвагами одночасно, витримуючи до 15 годин автономної роботи.

Стильний ноутбук Lenovo YOGA Slim 7

Масажер для м’язів Theragun 24K Gold PRO

Займаєтеся спортом із коханою людиною? Розумний пристрій для масажу стане чудовим подарунком. Theragun 24K Gold PRO не лише професійно масажує, а й має у своєму преміальному дизайні вставку зі справжнього золота. Масажер підійде як активним спортсменам, так і тим, хто час від часу відчуває біль та дискомфорт у м’язах чи просто хоче розслабитися після насиченого дня.

Цікаво Nike представила кросівки, які можна взути без допомоги рук

Гриль-раклетниця Trisa Raclette Hot Stone

У пошуках нових традицій та цікавих ідей для спільного часу? Влаштуйте вечір раклету. Раклет — це назва сиру та швейцарська страва, схожа на фондю. Головку жирного сиру розплавте за допомогою спеціального гриля-раклетниці Trisa Raclette Hot Stone і подавайте з різноманітним гарніром: морепродуктами, овочами, картоплею. До смачного ритуалу можна додати свічки та музику або улюблений серіал.

Гриль-раклетниця Trisa Raclette Hot Stone

Відпарювач Philips Steam&Go

Попри розповсюджену думку, побут із коханими зазвичай у радість, особливо коли допомагають розумні помічники. Відпарювач Philips Steam&Go стане найкращим другом для тих, хто постійно поспішає, цінує свіжість чи просто не любить прасувати. Стильний девайс можна брати у спільні подорожі та допомагати коханій швидко зібратися на роботу. Також можна відпарити подушки для комфортного та безпечного сну, адже пара освіжає речі та вбиває мікроби. Найголовніше — пристрій економить час та сили, які пропонуємо використати для спільних моментів.

Може зацікавити Apple готує абсолютно нові продукти для відстеження стану здоров'я

Смарт-годинник Garmin Fenix 5S Plus

Подаруйте свою турботу завдяки смарт-годиннику Garmin Fenix 5S Plus. Пристрій дає змогу слідкувати не лише за часом, а й за різноманітними фізіологічними показниками: серцебиттям, станом стресу, якістю та тривалістю сну. Такий подарунок допоможе пильнувати за самопочуттям, а також стане стильним аксесуаром завдяки різноманіттю кольорів.

Garmin Fenix 5S Plus продемонструє турботу

Пристрій для приготування коктейлів The Bartesian

Шукаєте спільне хобі? Експериментуйте з коктейлями та відкривайте нові смаки завдяки стильному домашньому пристрою The Bartesian. Щоб емоції від процесу приготування тішили довше, влаштуйте романтичну дегустацію або запросіть друзів на тематичну коктейльну вечірку.