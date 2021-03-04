Що подарувати дівчині на 8 березня: оригінальні техноподарунки

Джерело:24 канал
До святкування 8 березня ставляться по-різному. Але якщо для вас це питання актуальне і ви роздумуєте над тим, що ж подарувати жінці на 8 березня, то нижче знайдете 7 цікавих ідей.
На смартфоні живе багато бактерій, які можуть впливати на стан шкіри, оскільки телефон постійно контактує з обличчям. Подаруйте близькій дівчині чи жінці стерилізатор для телефону від Gelius.
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Пристрій використовує тип ультрафіолетового випромінювання, який застосовують для дезінфекції заради максимальної чистоти. У стерилізатор Gelius вбудована бездротова зарядка, що робить девайс зручнішим.
Gelius Pro UV
Перевиконати річний робочий план, знайти потрібну кавоварку, прочитати бабусі вірш напам'ять, подзвонити онукам в месенджері чи переглянути фільм іноземною мовою. Для цього необхідний надійний помічник — планшет Tab P11 від Lenovo з великим 11-дюймовим екраном і 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon.
Lenovo Tab P11
Пристрій забезпечить мобільність та допоможе здобути перемоги будь-якого масштабу. Після насиченого та продуктивного дня планшет допоможе розслабитися і зробити перерву на каву, поки діти зайняті з користю завдяки режиму Kids Space. Або ж можна влаштувати кіновечір із ефектом домашнього кінотеатру, який забезпечують динаміки із підтримкою технології Dolby Atmos.
У насиченому графіку сучасної жінки не завжди є багато часу на зачіски. Фен Dyson Supersonic допоможе зберігати спокій під час ранкових зборів і дозволить швидко, легко та безпечно втілити найскладніші ідеї.
Пристрій об’єднав інновації та турботу: він робить волосся більш гладким та допомагає боротися з випадінням. Завдяки стильному та нестандартному дизайну, фен під час кожного використання даруватиме естетичне задоволення.
Гарний настрій, креативні ідеї, здоров’я та краса неможливі без якісного сну. Щоб близька вам людина з легкістю засинала після насиченого дня, подаруйте генератор білого шуму від Marpac Dohm, який допоможе заспокоїти нервову систему. Пристрій простий у використанні, має два режими та дозволяє регулювати тон і гучність шуму.
Здоров’я складається із маленьких щоденних звичок. Нехай день близької вам людини починається з професійного та турботливого догляду за зубами завдяки електричній зубній щітці Oral-B Genius 9000 від Braun.
У наборі є стильний чохол-зарядка та тримач для телефону. Спеціальний застосунок дозволяє відстежувати час чистки, контролювати силу натиску на ясна та складати індивідуальний план догляду за зубами.
Oral-B Genius 9000 від Braun
Час від часу необхідно балувати близьких, щоб вони мали натхнення для нових звершень. Наповніть життя маленькими приємностями, наприклад, морозивом на сніданок.
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Подарунок, який оцінять і діти, і дорослі, — смачне морозиво будь-коли без шкоди для здоров’я. Завдяки пристрою для приготування морозива WMF KÜCHENminis можна експериментувати зі смаками, а найголовніше — готувати натуральні йогурти, морозиво чи сорбети зі зрозумілим складом та насиченим справжнім смаком.
Щоб яскраві моменти жили довше, подаруйте портативний принтер Zoemini від Canon. Він дає змогу миттєво перетворити будь-який спогад у реальне фото, зберігаючи високу якість зображення. Мобільний і стильний гаджет можна підключати за допомогою Bluetooth до ПК або до смартфона та друкувати фотокартки чи наліпки.