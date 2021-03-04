До святкування 8 березня ставляться по-різному. Але якщо для вас це питання актуальне і ви роздумуєте над тим, що ж подарувати жінці на 8 березня, то нижче знайдете 7 цікавих ідей.

Стерилізатор для телефону Gelius Pro UV

На смартфоні живе багато бактерій, які можуть впливати на стан шкіри, оскільки телефон постійно контактує з обличчям. Подаруйте близькій дівчині чи жінці стерилізатор для телефону від Gelius.

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Пристрій використовує тип ультрафіолетового випромінювання, який застосовують для дезінфекції заради максимальної чистоти. У стерилізатор Gelius вбудована бездротова зарядка, що робить девайс зручнішим.

Gelius Pro UV

Планшет Lenovo Tab P11

Перевиконати річний робочий план, знайти потрібну кавоварку, прочитати бабусі вірш напам'ять, подзвонити онукам в месенджері чи переглянути фільм іноземною мовою. Для цього необхідний надійний помічник — планшет Tab P11 від Lenovo з великим 11-дюймовим екраном і 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon.

Lenovo Tab P11

Пристрій забезпечить мобільність та допоможе здобути перемоги будь-якого масштабу. Після насиченого та продуктивного дня планшет допоможе розслабитися і зробити перерву на каву, поки діти зайняті з користю завдяки режиму Kids Space. Або ж можна влаштувати кіновечір із ефектом домашнього кінотеатру, який забезпечують динаміки із підтримкою технології Dolby Atmos.

Фен Dyson Supersonic

У насиченому графіку сучасної жінки не завжди є багато часу на зачіски. Фен Dyson Supersonic допоможе зберігати спокій під час ранкових зборів і дозволить швидко, легко та безпечно втілити найскладніші ідеї.

Пристрій об’єднав інновації та турботу: він робить волосся більш гладким та допомагає боротися з випадінням. Завдяки стильному та нестандартному дизайну, фен під час кожного використання даруватиме естетичне задоволення.

Генератор білого шуму Marpac Dohm

Гарний настрій, креативні ідеї, здоров’я та краса неможливі без якісного сну. Щоб близька вам людина з легкістю засинала після насиченого дня, подаруйте генератор білого шуму від Marpac Dohm, який допоможе заспокоїти нервову систему. Пристрій простий у використанні, має два режими та дозволяє регулювати тон і гучність шуму.

Електрична зубна щітка Oral-B Genius 9000 від Braun

Здоров’я складається із маленьких щоденних звичок. Нехай день близької вам людини починається з професійного та турботливого догляду за зубами завдяки електричній зубній щітці Oral-B Genius 9000 від Braun.

У наборі є стильний чохол-зарядка та тримач для телефону. Спеціальний застосунок дозволяє відстежувати час чистки, контролювати силу натиску на ясна та складати індивідуальний план догляду за зубами.

Oral-B Genius 9000 від Braun

Пристрій для приготування морозива WMF KÜCHENminis

Час від часу необхідно балувати близьких, щоб вони мали натхнення для нових звершень. Наповніть життя маленькими приємностями, наприклад, морозивом на сніданок.

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Подарунок, який оцінять і діти, і дорослі, — смачне морозиво будь-коли без шкоди для здоров’я. Завдяки пристрою для приготування морозива WMF KÜCHENminis можна експериментувати зі смаками, а найголовніше — готувати натуральні йогурти, морозиво чи сорбети зі зрозумілим складом та насиченим справжнім смаком.

Портативний принтер Canon Zoemini

Щоб яскраві моменти жили довше, подаруйте портативний принтер Zoemini від Canon. Він дає змогу миттєво перетворити будь-який спогад у реальне фото, зберігаючи високу якість зображення. Мобільний і стильний гаджет можна підключати за допомогою Bluetooth до ПК або до смартфона та друкувати фотокартки чи наліпки.