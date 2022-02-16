Що означає буква "i" у назвах пристроїв Apple: історія появи відомого найменування

iPhone, iMac, iPod, iPad... А чи задумувались ви, звідки взялась буква "i" у найменуваннях пристроїв Apple та що вона означає? Розповідаємо історію одного з найвідоміших брендів світу.

24 канал заглянув у минуле й готовий відродити спогади про перший iMac, разом з яким і зародилася культова назва, революційні iPhone та iPod. Навіть сьогодні, через 30 років, компанія все ще підтримує свою традицію і за цей час випустила десятки ґаджетів, які її перейняли.

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Що означає буква "i" в iPhone

Цей незвичний спосіб найменування виник у 1998 році разом з комп'ютером iMac, який позиціювався як пристрій для легкого доступу до інтернету.

Стів Джобс, тодішній керівник компанії, спочатку хотів назвати комп'ютер "MacMan".

Однак, порадившись з рекламним агентством TBWA Chiat/Day співробітник Apple Кен Сегалл придумав назву iMac, де літера "i" позначала "інтернет", оскільки це було однією з основних особливостей нової моделі.

У 1998 році журналіст Стівен Леві для видання Newsweek написав, що тільки Apple наважилася використовувати "i" в нижньому регістрі для позначення "інтернет", тоді як у той час найчастіше його писали з великої літери.

На презентації 6 травня 1998 року Стів Джобс розповів про назву iMac. За його словами, вона з'явилася в результаті поєднання інтернету і простоти Macintosh.

Презентація комп'ютера Apple iMac: відео

Також Джобс продемонстрував слайд, на якому було зображено ще кілька значень букви "i":

individual (індивідуальний),

instruct (навчати, інструктувати),

inform (інформувати),

inspire (надихати).



Слайд, який пояснював, що означає буква "i" / Скриншот презентації Apple

Епоха iPhone

Такий неймінг виявився вдалим для дуже широкої лінійки продуктів, включаючи iPhone. Однак перед ним ще був портативний музичний плеєр, який став неймовірно успішним.

Під час розробки першого смартфона від Apple, компанія розглядала кілька назв. Серед них були Mobi, TriPod, TelePod і навіть iPad. Однак, як ми знаємо, в результаті жодна з них не була використана. Неясно, хто саме придумав назву iPhone, але вона прижилася у продуктовій лінійці.

Що ж означає "i" конкретно для телефону? На це питання немає однозначної відповіді.

Можливість використовувати повноцінний доступ до інтернету — була однією з основних особливостей оригінального iPhone, який представили у далекому 2007 році. Тому теорія про те, що iPhone означає "інтернет-телефон" досить близька до істини. Тим паче, що на її користь говорить один цікавий факт: для активації перші моделі iPhone необхідно було підключати до iTunes. У результаті з'являлося повідомлення: "Вітаємо! Ваш інтернет-телефон розблоковано".