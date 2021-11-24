Що означала висока дитяча смертність у давнину: дослідження

Читаючи про давні часи, – Середньовіччя, Античність чи ще давніші епохи – завжди чути про те, що дитяча смертність, як і смертність взагалі, була дуже високою. Матері втрачали немовлят, навіть старші дити були постійно під загрозою смерті. Та чи дійсно це так? Вчені не впевнені.

Дослідження провели вчені Австралійського національного університету. Завдяки цьому науковці краще зрозуміли історію наших предків, що спонукало їх впевнитися у хибності думки про те, що рівень смертності немовлят у давнину був дуже високим. Відповідне дослідження було опубліковане у журналі American Journal of Biological Anthropology.

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Дитяча смертність у давнину була не такою високою, як вважалося / Фото Radical Death Studies

Детальніше про дослідження

У дослідженні вчені оцінили багато факторів, наприклад, фертильність (здатність виду до розмноження), співвідношення віку немовлят та неповнолітніх на момент смерті та інше. Також вчені проаналізували аналогічні дані за останні 10 років з 97 країн світу. Сукупність інформації дозволила, як говорять автори статті, розповісти більше про дитячу смертність за останні 10 тисяч років.

Науковці впевнені, що поховання дітей більше говорять про кількість новонароджених, ніж про кількість померлих. Якщо жінки народжували багато дітей, то, відповідно, піклувалися про них – це, на думку вчених, підводить нас до того, що у нас дуже обмаль інформації про роль жінки у давнину. Більшість джерел, які залишилися до наших часів, зосереджуються на описах героїчних діянь чоловіків. Але там рідко описується виховання дітей та інші важливі для розуміння минулого речі.

Також науковці впевнені, що кількість померлих немовлят, залишки яких були виявлені, свідчить про високу фертильність, а не про, наприклад, вплив хвороб чи батьківську байдужість.