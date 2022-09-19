iOS 161 beta 1 вже доступна для завантаження: що нового

19 вересня 2022 , 15:31
Читать новость на русском

Джерело:

ITHome

Не минуло й тижня з випуску iOS 16, як Apple вже дає можливість випробувати наступну її версію. Крім того, для iPhone 14 та 14 Pro з'явилось проміжне оновлення з деякими виправленнями.

Разом з iOS 16.1 випустили операційні системи watchOS 9.1 та tvOS 16.1 для "розумних" годинників і телевізорів відповідно. Традиційно вони поширюються "по повітрю".

Цікаво Три найкращі способи захистити інформацію на вашому комп'ютері

Що нового в iOS 16.1 beta 1:

  • Функція Clean Energy Charging, спрямована на "зменшення вуглецевого сліду" за рахунок "вибіркової зарядки, коли є електрика з нижчим рівнем викидів вуглецю".
  • Тепер можна видалити додаток Wallet. Варто врахувати, що без нього не працюватимуть Apple Pay, Apple Cash та Apple Card.
  • Відсоток заряду батареї в значку акумулятора тепер доступний в тому числі iPhone XR, 11, 12 mini та 13 mini.
  • Нове налаштування в Game Center – "Дозволити виявлення друзями".
  • Запрацювали Live Activity API. Тепер на екрані блокування можуть відображатися картки з активними діями, наприклад поточним рахунком спортивного матчу.
  • Покращили роботу Stage Manager (iPadOS 16.1) та переробили меню редагування скріншотів.
  • З'явилася попередня версія підтримки Matter – протокол зв'язку для пристроїв розумного будинку.


Оновлення в iOS 16.1 beta 1 / Фото ITHome

Що нового в iOS 16.0.1:

  • Усунуто проблему, при якій фотографії при масштабуванні в альбомному режимі могли виглядати бляклими (iPhone 14 Pro Max).
  • Виправлено помилку при активації та міграції даних під час початкового налаштування iPhone 14 та 14 Pro.
  • Усунуто проблему, через яку програми Enterprise SSO могли зіткнутися з помилкою під час спроби автентифікації.
Автор: Олександр Гайдамашко