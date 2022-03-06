Блог новин про космос NASA Watch опублікувало ролик на своїй сторінці, звернувши увагу на іронічну музику, що грає на фоні. "Рогозін явно погрожує програмі МКС", – кажуть там.
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Роскосмос погрожує NASA
- З моменту, коли Дмитро Рогозін, глава російського космічного агентства, вперше пригрозив від'єднати російський сегмент від МКС, пройшло не так багато часу.
- Тоді Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX готова замінити Роскосмос, взявши на себе завдання, які сьогодні виконують модулі країни-окупанта – утримувати величезний корабель на сталій орбіті.
"Контрольоване російським урядом "РИА Новости" опублікувало відео в Telegram, зроблене Роскосмосом, де космонавти прощаються з Марком Ванде Хеєм на МКС, відбувають геть, а потім російський сегмент відділяється від решти МКС. Рогозін явно загрожує програмі МКС."
Незрозумілим залишається те, чим саме погрожує Рогозін – "скинути" МКС в атмосферу, де станція просто згорить, чи просто прибрати російську частину і полетіти самостійно.