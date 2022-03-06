Блог новин про космос NASA Watch опублікувало ролик на своїй сторінці, звернувши увагу на іронічну музику, що грає на фоні. "Рогозін явно погрожує програмі МКС", – кажуть там.

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Роскосмос погрожує NASA

З моменту, коли Дмитро Рогозін, глава російського космічного агентства, вперше пригрозив від'єднати російський сегмент від МКС, пройшло не так багато часу.

Тоді Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX готова замінити Роскосмос, взявши на себе завдання, які сьогодні виконують модулі країни-окупанта – утримувати величезний корабель на сталій орбіті.

"Контрольоване російським урядом "РИА Новости" опублікувало відео в Telegram, зроблене Роскосмосом, де космонавти прощаються з Марком Ванде Хеєм на МКС, відбувають геть, а потім російський сегмент відділяється від решти МКС. Рогозін явно загрожує програмі МКС."

Незрозумілим залишається те, чим саме погрожує Рогозін – "скинути" МКС в атмосферу, де станція просто згорить, чи просто прибрати російську частину і полетіти самостійно.