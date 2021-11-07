Що дасть Метавсесвіт людям: 5 речей, які потрібно знати
Джерело:Tech Xplore
Нещодавно Марк Цукерберг оголосив про ребрендинг компанії Facebook. Тепер корпорація має нову назву – Meta. Таке рішення було прийняте, щоб показати новий напрям діяльності – створення Метавсесвіту, який, ймовірно, буде являти собою віртуальний світ зі всім необхідним.
Слідом за Facebook-Meta про намір створити віртуальний світ заявила компанія Microsoft. Щоправда, вона націлена на "офісну" версію. Якщо у Цукерберга все вдасться, то велика кількість сфер діяльності може перейти у "метавсесвіт". Багато людей буквально будуть жити у віртуальній реальності, повертаючи у реальний світ, щоб сходити за продуктами, поїсти, поспати та зайнятися іншими речами, які можливі лише в реальності.
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5 речей, які потрібно знати про Метавсесвіт Марка Цукерберга
- Віртуальний світ – це, ймовірно, буде найважливіша характеристика Метавсесвіту. Можна буде дослідити його, використовуючи комп'ютер, ігрову консоль, мобільний пристрій, чи інший придатний для цього ґаджет. Подорожуючи віртуальним світом, можна буде насолодитися гарною комп'ютерною графікою та звуками. Ідея полягає у тому, щоб змусити користувача вважати, що він має до віртуальної реальності більше стосунку, ніж до реального світу.
- Інші люди. Метавсесвіт буде соціальним. Там багато інших людей, чиїх аватарів можна буде зустріти. Кожним аватаром буде керувати жива людина, хоча деякі з них й можуть бути ботами, віртуальними агентами чи проявами штучного інтелекту. Соціальний аспект, ймовірно, буде центральним у Метавсесвіті Цукерберга. Шанувальники Метавсесвіту та деякі дослідники вважають, що спілкування може бути більш природним, ніж за допомогою відеоконференцій. Річ у тім, що користувач Метавсесвіту буде виглядати немов жива істота в реальному житті, тому під час розмови будуть залучені, наприклад, жести, вирази обличчя, погляд очей.
Важливим аспектом Метавсесвіту, ймовірно, стане рівність. Часто можна зіткнутися з неприємними моментами у житті, коли виникають конфлікти між людьми, чи коли хтось цурається, наприклад, своєї зовнішності. У Метавсесвіті цього не повинно бути.
- Доступність. Віртуальний світ є доступним у будь-який зручний час для користувача. Це може стати важливим для тих людей, які "хочуть втекти від реальності". Цей світ можна буде "ліпити під себе", створюючи будівлі чи інші речі як це можна робити у комп'ютерних іграх. А можливо, як і в реальному світі, у Метавсесвіті можна буде придбати будинок біля якоїсь цікавої локації.
- Зв'язок із реальним світом. Очевидно, що два світи, реальний та віртуальний, будуть дотичними. Наприклад, можна буде керувати дроном у Метавсесвіті, хоча він буде літати під вашим керуванням в іншій частині Землі в реальному світі.
- Розрив з реальністю. Також очевидно, що поява Метавсесвіту викличе проблеми. Навіть сьогодні люди потерпають від залежності від соціальних мереж, комп'ютерних ігор чи інших речей. А що буде, коли користувач потрапить у мало не безмежний віртуальний світ? Очевидно, що почнуться проблеми специфічного характеру. Залежність, відрив від реальності та нервові зриви можуть супроводжувати віртуальний прогрес.