Що дасть Метавсесвіт людям: 5 речей, які потрібно знати

22:04

Нещодавно Марк Цукерберг оголосив про ребрендинг компанії Facebook. Тепер корпорація має нову назву – Meta. Таке рішення було прийняте, щоб показати новий напрям діяльності – створення Метавсесвіту, який, ймовірно, буде являти собою віртуальний світ зі всім необхідним.