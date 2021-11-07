Слідом за Facebook-Meta про намір створити віртуальний світ заявила компанія Microsoft. Щоправда, вона націлена на "офісну" версію. Якщо у Цукерберга все вдасться, то велика кількість сфер діяльності може перейти у "метавсесвіт". Багато людей буквально будуть жити у віртуальній реальності, повертаючи у реальний світ, щоб сходити за продуктами, поїсти, поспати та зайнятися іншими речами, які можливі лише в реальності.

Читайте на сайті Зміни не пов'язані з негативними новинами навколо компанії, – Цукерберг про ребрендинг Facebook

5 речей, які потрібно знати про Метавсесвіт Марка Цукерберга