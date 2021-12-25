На що була схожа найбільша летюча істота усіх часів

Земля знала багатьох гігантських істот та, звісно, існують рекордсмени. Деякі з них давно вимерли й науковці намагаються зрозуміти, як ці тварини поводили себе.

Поки динозаври царювали на суші, повітря належало їхнім побратимам-плазунам – птерозаврам. Серед них виділявся Quetzalcoatlus northropi, який належав до роду Кетцалькоатлів. Q. northropi – це найбільша жива істота, здатна до польоту, яка колись існувала на Землі. Розмах крил 11 метрів робив його близьким за розміром до літака.

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Quetzalcoatlus northropi: дивіться відео

На кого був схожий велетень Кетцалькоатль

Велетень Q. northropi жив на території сучасного Техасу, США близько 67 мільйонів років тому. Ймовірно, тоді цей регіон був заболоченим. Сьогодні там розташований національний парк Big Bend, де науковці з 1975 року виявили сотні кісток велетенської тварини.

Окрім northropi, на території парку були виявлені кістки меншого представника роду Кетцалькоатлів – Quetzalcoatlus lawsoni, який мав розмах крил 4,5 метра. Також знайшовся й третій вид птерозаврів, Wellnhopterus brevirostris. Очевидно, що на місці давніх боліт були розташовані кормові угіддя летючих плазунів. Тому цілком ймовірно, що з часом палеонтологи знайдуть кістки інших видів.

Науковці, досліджуючи Кетцалькоатлів та інших птерозаврів, відшукали птахів із сучасності, на яких, на їхню думку, були поведінково схожі давні велетні. Це – сучасні чаплі. Велетні, харчуючись на болотистій місцевості, виловлюючи рибу, безхребетних, мілких земноводних та плазунів. Ймовірно, саме розміри Q. northropi заважати йому вести інакший спосіб життя, адже тяжко уявити цього велетня під час активнішого полювання. А довгий дзьоб, на думку вчених, заважав би цьому птерозавру харчуватися падлом.