Що буде, якщо зіткнуться Юпітер та Сатурн

Юпітер – це найбільша планета Сонячної системи. Сатурн значно поступається йому масою, а от розміри має не набагато менші. Обидві планети – це газові гіганти, які у порівнянні із Землею просто гігантські. Що ж буде, якщо вони зіткнуться?

Юпітер має масу близько 317 земних мас, а екваторіальний радіус становить понад 71 тисячу кілометрів. Сатурн має масу "всього" близько 95 мас Землі, а радіус планети становить понад 60 тисяч кілометрів. Фактично, їхнє зіткнення майже не можливе, адже вони перебувають на стабільних орбітах.

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Що буде, якщо газові гіганти зіткнуться

Теоретично, зіткнення можливе, якщо на котрусь із планет вплине третє космічне тіло з великою масою. Що буде із Юпітером та Сатурном після гіпотетичного зіткнення залежить від того, під яким кутом та з якою швидкістю це зіткнення відбудеться.

Зустрічне зіткнення по типу "лобом в лоб" призведе до злиття газових гігантів. Водночас з цим жоден з них майже не втратить масу під час катастрофічної події, якщо відносна швидкість буде не надто висока.

Та якщо швидкість збільшити, то з високою ймовірністю планети-гіганти втратять більшу частину газової оболонки під час злиття ядер.

Якщо ж лобове зіткнення відбудеться на дуже високих швидкостях, то планети будуть повністю знищені.

Та якщо швидкість збільшити, то з високою ймовірністю планети-гіганти втратять більшу частину газової оболонки під час злиття ядер. Якщо ж лобове зіткнення відбудеться на дуже високих швидкостях, то планети будуть повністю знищені. Зіткнення під кутом можуть дати різні результати – тут все залежить від кута удару. Якщо удар відбудеться під дуже гострим кутом, то ядра планет не зіллються в єдине ціле, проте газові оболонки значною мірою будуть втрачені.

Якщо ж кут збільшити, то планети можуть взагалі розминутися, "обмінявшись" мізерною кількістю газів. Також такий близький прохід однієї планети коло іншої (майже зіткнення) призведе до значних змін в орбіті обох космічних тіл.

Науковці поки не мали змоги спостерігати великі зіткнення в межах Сонячної системи. Найбільше з них – це удар уламків комети Шумейкерів-Леві 9 по Юпітеру у 1994 році.

Та є свідчення зіткнень планетарних масштабів. Наприклад, Місяць утворився саме в результаті такої події. Також, припускають вчені, Юпітер та Сатурн могли поглинути менших газових гігантів на ранніх етапах існування Сонячної системи, якщо такі планети існували.