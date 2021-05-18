Нічого доброго не буде. Разом з планетою крутимося і ми. Уявіть, як машина їде зі швидкістю 100 кілометрів на годину, а потім різко гальмує. Те, що станеться з пасажиром машини станеться і з нами, якщо Земля різко припинить обертатися.

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Земля та її атмосфера / Фото NASA

Земля на екваторі рухається довкола власної осі зі швидкістю 1 600 кілометрів на годину.

Якщо вона зупиниться, то всі інші об'єкти, включаючи нас, продовжать свій рух на схід приблизно з такою швидкістю.

Крім нас продовжить свій рух атмосфера. Тому слід чекати на жахливі урагани.

І вода не змусить чекати на себе довго. Швидко прийдуть жахливі цунамі, які знищать узбережжя.

Не забудьте про літосферні плити. Вони теж продовжать свій рух та почнуть з жахливою силою стискати одна одну. А це означає, що почнуть землетруси та виверження вулканів.

Тому добре, що Земля ніколи різко не припинить обертатися довкола власної осі.